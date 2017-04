"Generation Power Fußball - die Idee RB Leipzig": Der zweite Teil der Sky Sportdokumentation am Dienstagabend Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Sky Autor Jürgen Müller begleitete die RB-Profis Timo Werner und Davie Selke während der Rückrunde

- Erstausstrahlung am Dienstag um 23.30 Uhr im Anschluss an das UEFA-Champions-League-Halbfinale Real Madrid - Atlético Madrid auf Sky Sport 1 HD

- Neben den beiden Protagonisten kommen auch Ralph Hasenhüttl, Ralf Rangnick und Oliver Mintzlaff zu Wort

Aus der 2. Bundesliga in die UEFA Champions League: RB Leipzig hat als Aufsteiger in der ersten Saison im Oberhaus die hohen Erwartungen übertroffen. In der Dokumentation "Generation Power-Fußball - die Idee RB Leipzig" wirft Sky Autor Jürgen Müller einen Blick hinter die Kulissen des Klubs und gewährt mit exklusiven Bildern und Gesprächspartnern einen Einblick in den Fußballprofi-Alltag. Die Erstausstrahlung des zweiten Teils zeigt Sky am Dienstagabend ab 23.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD.

Die 30-minütige Dokumentation begleitet erneut die beiden jungen Stürmer Timo Werner und Davie Selke, für die die Saison nicht unterschiedlicher hätte laufen können.

Timo Werner ist der Durchstarter im Team des Aufsteigers. Im Sommer vom Absteiger VfB Stuttgart verpflichtet ist er mittlerweile der beste deutsche Torjäger der Bundesliga und wurde im Frühjahr von Bundestrainer Jogi Löw als erster RB-Profi überhaupt in die Nationalmannschaft berufen. Der Schwabe ist in seiner Zeit in Leipzig noch antrittsschneller und athletischer geworden. Im zweiten Teil der Doku begleitet ihn das Sky Kamerateam unter anderem zum Individual-Training in den internen Athletik-Bereich, der für die Öffentlichkeit normalerweise verschlossen bleibt.

Ganz anders als Timo Werner ergeht es Davie Selke. Der Stürmer kommt in der Rückrunde nur zu sporadischen Joker-Einsätzen und lernt die Schattenseiten des Profi-Geschäfts kennen. Das Kamerateam begleitet ihn unter anderem beim gemeinsamen Männerabend mit seinem besten Kumpel - und Konkurrenten - Yussuf Poulsen. Zwischen Küche und Couch gewähren die beiden Einblicke in den Alltag eines Fußball-Profis.

Außerdem können die Zuschauer bei einer ganz besonderen Einheit dabei sein: Beim sogenannten "Eye-Tracking" bekommen die RB-Profis ein spezielles Augentraining, um ihre Auffassungsgabe und Handlungsschnelligkeit zu perfektionieren. Mit High-Tech-Equipment und Spezialkameras werden hierbei die Bewegungen der Augäpfel bei Reaktionstests ausgewertet.

Neben Timo Werner und Davie Selke kommen auch der Trainer Ralph Hasenhüttl sowie Sportdirektor Ralf Rangnick und Vorstandschef Oliver Mintzlaff zu Wort. Der dritte Protagonist des ersten Teils der Dokumentation wird zu Beginn verabschiedet: Terrence Boyd verließ die "Roten Bullen" im Winter zum SV Darmstadt 98.

Die Premiere des zweiten Teils am Dienstagabend live

"Generation Power Fußball - die Idee RB Leipzig" ist Teil der Reihe "Insider - die Sky Sportdokumentation". Nach dem ersten Teil im Dezember erfolgt am Dienstabend die Erstausstrahlung des zweiten Teils, ab 23.30 Uhr direkt im Anschluss an das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und Atlético Madrid auf Sky Sport 1 HD.

Neben zahlreichen Wiederholungen auf dem Sender steht die Dokumentation mit Sky On Demand (sky.de/ondemand) und Sky Go (sky.de/go) nach der Erstausstrahlung auch auf Abruf zur Verfügung.

