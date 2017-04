Erobert der FC Bayern das Bernabeu? Die Entscheidung im Duell der Giganten mit Real Madrid am Dienstagabend live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Ottmar Hitzfeld, Matthias Sammer und Bernd Schuster am Dienstagabend Gäste im Studio

- "FC Bayern gegen Real - Das ewige Duell!": Die Doku zum Klassiker der Königsklasse am Dienstag um 19.00 Uhr vor dem Viertelfinal-Rückspiel

- Marcell Jansen, Christoph Kramer und Clemens Fritz am Mittwochabend im Studio bei AS Monaco - Borussia Dortmund und FC Barcelona - Juventus Turin

Tage der Entscheidung in der Königsklasse: Nach Hinspiel-Niederlagen stehen am Dienstag und Mittwoch beide deutschen Klubs vor großen Aufgaben, wenn der Weg Richtung Finale in Cardiff nicht bereits jetzt zu Ende sein soll. Und auch der FC Barcelona und der englische Märchen-Meister aus Leicester wollen sich mit aller Macht gegen das Aus stemmen. Sky überträgt an beiden Abenden alle vier entscheidenden Rückspiele des Viertelfinals live, drei davon exklusiv im deutschen Fernsehen.

Der Dienstagabend steht ganz im Zeichen des ewigen Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Nach dem 1:2 in der Allianz Arena benötigen die Bayern nicht nur einen Sieg, sondern auch mindestens zwei Tore im Bernabeu. Die Aufgabe ist denkbar schwierig: Die "Königlichen" haben in dieser Saison in jedem Pflichtspiel mindestens ein Tor erzielt und insgesamt erst drei Partien verloren. Alle drei Male lautete das Endergebnis 1:2, was am Dienstagabend Verlängerung bedeuten würde. Inklusive des Hinspiels hat der deutsche Rekordmeister die vergangenen vier Duelle mit Real verloren.

Zur Einstimmung auf das bereits 24. Spiel zwischen beiden Klubs in der Königsklasse zeigt Sky ab 19.00 Uhr die Dokumentation "FC Bayern gegen Real Madrid - Das ewige Duell!", die noch einmal auf die bisherigen Aufeinandertreffen zurückblickt.

Um 19.30 Uhr begrüßt Moderator Sebastian Hellmann dann eine hochkarätige Runde im Studio: Zu Gast ist der Sky Experte und zweifacher Champions-League-Sieger Ottmar Hitzfeld, der ehemalige Bayern-Vorstand Matthias Sammer und Bernd Schuster, der als Trainer und Spieler bei Real Madrid unter Vertrag stand.

Den Klassiker in Madrid sowie das Parallelspiel zwischen Leicester City und Atlético Madrid überträgt Sky live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und auch in der Original Sky Konferenz.

Der BVB am Mittwochabend in Monaco

Am Mittwoch muss dann der BVB in Monaco ran. Nach der Niederlage im unter absoluten Ausnahmebedingungen ausgetragenen Hinspiel hoffen die Borussen im Fürstentum auf die Wende und das Erreichen des Halbfinals. Voraussetzung dafür ist ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung oder mindestens drei erzielten Toren. Die Partie der Dortmunder beim AS Monaco sowie den zeitgleich stattfindenden Klassiker zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin zeigt Sky als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Ab 19.30 Uhr sind Sky Experte Marcel Jansen, Gladbach-Profi Christoph Kramer und Clemens Fritz von Werder Bremen bei Moderator Michael Leopold zu Gast.

Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Die Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Dienstag:

19.00 Uhr: "FC Bayern gegen Real Madrid - Das ewige Duell!" auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

19.30 Uhr: Real Madrid - FC Bayern München *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD

20.30 Uhr: Leicester City - Atlético Madrid *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD und Sky Sport UHD

Mittwoch:

19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD

20.30 Uhr: AS Monaco - Borussia Dortmund auf Sky Sport 3 HD

20.30 Uhr: FC Barcelona - Juventus Turin *exklusiv* auf Sky Sport 4 HD

