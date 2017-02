Musik und Dokumentationen non stop - Sky Media vermarktet alle Sender der High view

Unterföhring (ots) -

- Nach Deluxe Music und Jukebox erhält der Sky Vermarkter auch das exklusive TV-Vermarktungsmandat für Pay-TV Musiksender RCK.TV und Dokumentationssender PLANET - Weiterer Ausbau des Mandantengeschäfts - Ulrike Unseld, HIGH VIEW: "Durch die Bündelung der Vermarktung unserer Sender bei der SKY Media ergeben sich insbesondere mit nun drei Sendern im Musikbereich vielfältige Kooperationsmöglichkeiten in einem zu 100 Prozent positiv aufgeladenem Umfeld."

Unterföhring, 14. Februar 2017 - Der Multiscreen-Vermarkter Sky Media wird ab sofort alle Sender der HIGH VIEW vermarkten: Im Vermarktungsportfolio hinzugekommen sind ab sofort der Pay-TV Musiksender RCK.TV sowie der Dokumentationssender PLANET. Bereits seit 2015 wird der Free-TV Musiksender DELUXE MUSIC von Sky Media erfolgreich betreut. Im Januar hatte der Sky Vermarkter mit Jukebox ein weiteres Mandat im Musiksegment übernommen. Damit hat Sky Media erneut sein Portfolio im Bereich Special-Interest und Zielgruppensender ausgebaut.

RCK.TV ist der Rockmusiksender im deutschsprachigen Raum mit der Kernzielgruppe Erwachsene zwischen 25 und 69 Jahren. In Deutschland ist RCK.TV in mehr als 1,2 Millionen Abonnenten-Haushalten über die Deutsche Telekom, Vodafone, Unitymedia, Zattoo und 1&1 zu empfangen. PLANET zeigt hochwertige Dokumentationen aus den Themengebieten Reise und Abenteuer, die unter der Marke XPLORE zusammengefasst sind, sowie Natur und Kultur. Ebenso im Programm sind besondere Dokumentarfilme in Spielfilmlänge. Mittlerweile erreicht PLANET in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2,6 Millionen Abonnenten und kann über eine Vielzahl digitaler Fernsehanbieter empfangen werden, darunter Vodafone, Unitymedia und die Deutsche Telekom (Entertain). Zur Kernzielgruppe des Senders gehören Erwachsene zwischen 14 und 59 Jahren inklusive Familien mit Kindern.

Martin Michel, Geschäftsführer Sky Media: "Die Sender der HIGH VIEW und insbesondere DELUXE MUSIC zeigen ein beeindruckendes Wachstum und werden vom Markt sehr gut angenommen. RCK.TV und Planet sind eine gute Ergänzung unseres Portfolios. DELUXE MUSIC und damit das Musikfernsehen für ein erwachsenes Publikum hat mit einem Marktanteil von 0,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen seine Relevanz im Zuschauer- und auch im Werbemarkt deutlich steigern können. Auch der stabile TKP von DELUXE MUSIC kommt gut an. Wir freuen uns, dass wir mit der Erweiterung unseres Mandates die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der HIGH VIEW ausbauen und unsere Position als Vermarkter weiter stärken können."

Ulrike Unseld, die bei der HIGH VIEW die Musiksender und Vermarktung verantwortet: "Wir sind sehr zufrieden mit der Vermarktung durch Sky Media. Jetzt werden wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit auf die anderen Sender ausweiten. Durch die Bündelung der Vermarktung unserer Sender bei der SKY Media ergeben sich insbesondere mit nun drei Sendern im Musikbereich vielfältige Kooperationsmöglichkeiten in einem zu 100 Prozent positiv aufgeladenem Umfeld. Bei DELUXE MUSIC erreichen wir aktuell mehr als eine Million Zuschauer im Schnitt und in den Spitzen bereits mehr als zwei Millionen Zuschauer am Tag. Damit haben wir eine Position im deutschen Fernsehmarkt erreicht, mit der vor 2 Jahren nur wenige Marktteilnehmer und Werbetreibende gerechnet hatten und die wir weiter ausbauen werden - im Zuschauer- und mit der Unterstützung von SKY MEDIA auch im Werbemarkt."

DELUXE MUSIC liefert seinen Zuschauern 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche den perfekten Mix aus aktuellen Hits, Klassikern und außergewöhnlichen Musikerlebnissen. Empfangbar in über 90 Prozent der deutschen TV-Haushalte richtet sich der hochwertig produzierte Sender vor allem an Musikfans zwischen 14 und 59 Jahren. Über 20 redaktionell kuratierte Shows und Premiumumfelder zeichnen den Sender aus. DELUXE MUSIC erreicht im Free-TV bis zu zwei Millionen Zuschauer am Tag und über 370.000 Facebook-Fans unterstreichen die Bedeutung von DELUXE MUSIC im Zuschauermarkt.

Jukebox, der sich insbesondere an Erwachsene zwischen 14 und 59 Jahren richtet, steht für große Songs, große Stars, große Musik. Hits, Charts und Stars non-stop. JUKEBOX ist schnell, frisch und immer aktuell, und der zuverlässige Begleiter für tolle Musik rund um die Uhr. In Deutschland ist Jukebox über SKY, Kabel Deutschland und Zattoo+ zu empfangen. In der Schweiz ist der Sender, auch in HD, im Angebot Quickline der Finecom zu sehen. Jukebox ist in insgesamt 3,2 Millionen TV-Haushalten über Sky und Kabel Deutschland empfangbar.

Über Sky Media:

Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 36 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 20 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie der Onlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de sowie auf Twitter, Facebook und Instagram.

Über HIGH VIEW:

HIGH VIEW ist ein unabhängiges Medienunternehmen, das europaweit Medienangebote auf allen relevanten Plattformen, von Free-TV bis Pay-TV, von Online bis Mobile Apps betreibt. Der Schwerpunkt liegt auf Musik- und Factual-Entertainment-Angeboten. HIGH VIEW veranstaltet die Musiksender DELUXE MUSIC, RCK.TV und JUKEBOX sowie den Dokumentationssender PLANET. Der Vertrieb der TV-Marken erfolgt in Europa über Kabel, IPTV und Satellit.

