Hausfrau auf Abwegen: schräge Fantasyserie "Yonderland" ab 16. Februar exklusiv auf Sky 1

- Fantasievolle Sitcom mit britischem Humor in Monty-Python-Manier - Exklusive deutsche Erstausstrahlung der Sky Serie von den Machern der Hitserie "Horrible Stories"

Unterföhring, 11. Januar 2017 -Die 33-jährige Debbie Maddox (Martha Howe-Douglas) langweilt sich fast zu Tode: Ihre Zwillinge sind eingeschult und das Hausfrauen-Dasein gibt wenig her. Einzig ein kleiner Elf (Mathew Baynton) sorgt für willkommene Abwechslung. Der im Küchenschrank lebende Winzling erklärt Debbie, sie sei seine Auserwählte, um das Reich "Yonderland" vom Schurken Negatus zu befreien. Über ein geheimes Tor in der Küche gelangt die gelangweilte Hausfrau mitten in diese märchenhafte Welt voller fabelhafter Wesen und erlebt dort skurrile Abenteuer. Die ausgefallene Fantasyserie läuft ab 16. Februar, immer donnerstags um 23.30 Uhr auf Sky 1. Zudem kann die Serie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abgerufen werden.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Die schräge Sky Serie "Yonderland" stammt von den Machern der Hitserie 'Horrible Stories' und hat in Großbritannien bereits eine eingeschworene Fangemeinde. Manche Kritiker bezeichnen die Fantasy-Sitcom mit ihren absurden Gags sogar als ebenbürtigen Nachfolger in der Tradition der legendären Kultkomiker von Monty Python."

Die Sky Serie besticht mit ihrem typisch britischen Humor und den schrägen Figuren. "Yonderland" wird von einem wilden Haufen exzentrischer, nicht sehr intelligenter Wesen bewohnt. Auf ihrer schwierigen Mission, den teuflischen Negatus aus Yonderland zu vertreiben, kommen Hausfrau Debbie nur der wortwitzige Elf und der übellaunige Stock Nick zu Hilfe. Schon bald bemerkt Debbie, wie herausfordernd es sein kann, ein Land befreien zu wollen und gleichzeitig einen Haushalt mit zwei Kindern zu bewältigen. Denn ihre Familie darf von ihrem Doppelleben natürlich nichts erfahren.

Originaltitel: "Yonderland", Fantasyserie, GB 2013, 1. Staffel, 8 Episoden. Ab 16. Februar, immer donnerstags um 23.30 Uhr auf Sky 1, Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Regie: Kevin Carlin Steve Connelly. Darsteller: Martha Howe-Douglas, Dan Renton Skinner, Mathew Baynton, Jim Howick, Simon Farnaby, Laurence Rickard.

