Brillenhersteller Rodenstock verlängert Sponsoring auf Sky Cinema HD und setzt zudem auf Sky Arts HD

- Sky Media und Rodenstock verlängern Partnerschaft bis Ende 2017 - Brillenhersteller setzt auf exklusives Sponsoring des "Film der Woche" und des "Samstags-Movie" sowie auf Sponsoring auf Sky Arts HD - Kilian Manninger, Rodenstock: "Über Sky erreichen wir unsere Zielgruppe im deutschen Fernsehen am besten. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Sender und innovative Formate schaffen wir immer wieder den idealen Kontext für unsere Marke." - Ralf Hape, Sky Media: "Mit den TV-Premieren auf Sky Cinema HD und Label-Abenden auf Sky Arts HD bieten wir Rodenstock als Werbetreibendem, der auf hochwertige Umfelder setzt, höchstattraktive Sendeplätze." Unterföhring, 09. Dezember 2016 - Sky Media und Rodenstock verlängern ihre Partnerschaft und bauen diese bis Ende 2017 noch aus. Der Brillenhersteller wird in Zukunft neben dem exklusiven Sponsoring des Premium-Film-Angebots auf Sky auch auf Sky Arts HD präsent sein. Rodenstock ist ab März mit einem Sponsoring immer mittwochs zum Label-Abend "Backstage" und freitags zum Label-Abend "People" auf Sky Arts HD präsent. Das seit 2014 bestehende Engagement auf Sky Cinema HD verlängert Rodenstock um ein weiteres Jahr. Der Brillenhersteller wird weiterhin den 'Samstags-Movie' und den 'Film der Woche' am Sonntag zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr präsentieren. Mit dem 'Film der Woche' feiert Sky deutsche TV-Premiere aktueller Blockbuster nur wenige Monate nach deren Ausstrahlung im Kino. Kilian Manninger, Vice President Global Marketing & Communications Rodenstock: "Über Sky erreichen wir unsere Zielgruppe im deutschen Fernsehen am besten. Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Sender und innovative Formate schaffen wir immer wieder den idealen Kontext für unsere Marke." Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media: "Durch unsere wöchentlichen TV-Premieren großer Blockbuster auf Sky Cinema HD am Samstag- und Sonntagabend bieten wir Rodenstock als Werbetreibendem, der auf hochwertige Umfelder setzt, höchstattraktive Sendeplätze. Mit Sky Arts HD erweitern wir unser Programmportfolio um einen weiteren qualitativ hochwertigen und einmaligen Special-Interest-Sender mit einer interessanten Zielgruppe. Sky Abonnenten gehen häufiger ins Theater und beschäftigen sich häufiger mit fremden Kulturen und Sprachen als Free-TV-Seher.* Sie sind zudem besonders markenaffin und haben ein hohes Haushaltsnettoeinkommen.*" Über Sky Arts HD: Sky Arts HD ist die neue Adresse für Kunst und Kultur in Deutschland und Österreich. Der Sender, der linear, aber auch über Sky On Demand und Sky Go verfügbar ist, präsentiert die aufregende Kunst- und Kulturwelt in Reportagen und Dokumentationen. Sky Arts HD ist für alle Sky Kunden bis einschließlich 23. Januar 2017 frei empfangbar, danach ist der Sender im Sky Entertainment-Paket erhältlich. Sky Arts HD ist im Vereinigten Königreich, Irland und Italien bereits seit Langem erfolgreicher Teil des Sky Programmportfolios. *Quelle: VuMA Touchpoints 2016. Über Sky Media: Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- und Digitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von Sky Deutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 33 exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten von Sky auch 17 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen Service Sky Go, des Abrufdiensts Sky On Demand sowie der Onlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtliche Verbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Media im Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung von Marken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für die Vermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.de.

