Start der neuen Nummer 1 für Entertainment: neuer Sender Sky 1 ab 3. November exklusiv auf Sky in Deutschland und Österreich

- Diesen Donnerstag, 3. November, geht der neue Entertainmentsender Sky 1 mit frischen und aufregenden Programmen für alle Zuschauer bei Sky on air - Sendestart um 20.15 Uhr mit der ersten Folge der internationalen Erfolgskochshow "MasterChef" mit den Sterneköchen Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone in der Jury - Im Anschluss ist die erste Episode der elften Staffel "Supernatural" um 22.05 Uhr zu sehen - Weitere Programmhighlights im November: die eigenproduzierte Comedyshow "Mitfahr-Randale" (ab 4.11.), die Doku "Dogs might fly" (ab 4.11.), die Dramaserie "Madam Secretary" (ab 8.11.), die Actionserie "Shooter" (ab 24.11.) und die Sky Eigenproduktionen "The Tunnel: Sabotage" (ab 9.11.) sowie "Hooten & The Lady" (ab 29.11.) - Sky 1 zeigt exklusive Deutschland-Premieren wie die brandneuen Serien "Victoria" (ab 25.12.), "Medici: Masters of Florence" (ab 27.12.) und "24: Legacy" (ab Februar 2017) - Sky 1 wird exklusiv auf Sky in Deutschland und Österreich für alle Kunden verfügbar sein: linear sowie abrufbar auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket

1. November 2016 - In zwei Tagen fällt der Startschuss für die neue Nummer 1 für Entertainment in Deutschland und Österreich: Mit Sky 1 präsentiert Sky ab übermorgen, Donnerstag, 3. November exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender, der das perfekte Unterhaltungsprogramm für jeden Zuschauer bietet. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm wird sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serien bestehen. Die Sendungen sind sowohl über den linearen Sender Sky 1, der für alle Sky Kunden empfangbar ist, als auch über die Services Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland: "Sky 1 wird unser neues Flaggschiff für großartiges Entertainmentprogramm: brandneue und beliebte Serien sowie Shows für die ganze Familie - auch auf Abruf. Mit ,MasterChef' zeigen wir außerdem gleich zu Beginn das globale Erfolgsformat als deutsche Sky Eigenproduktion, die alle Zuschauer begeistern wird."

Die Programmstruktur von Sky 1:

Das Programm von Sky 1 umfasst eigenproduzierte Shows ebenso wie hochwertige und unterhaltende Serien, viele davon Sky Eigenproduktionen. Die Woche beginnt am Montag mit Lifestyle-Formaten wie "MasterChef" (ab 7.11., um 20.15 Uhr) und "MasterChef USA" (ab 7.11., um 22.05 Uhr). Der Dienstag steht im Zeichen von weiblich stark besetzten Serien, wie die erste Staffel der Dramaserie "Madam Secretary" (ab 8.11., um 20.15 Uhr in Doppelfolgen) oder die Abenteuerserie "Hooten & The Lady" (ab 29.11., um 21.00 Uhr). Am Mittwoch wird es spannungsgeladen mit internationalen Krimiserien wie "The Tunnel: Sabotage" (ab 9.11., um 20.15 Uhr in Doppelfolgen), direkt im Anschluss folgt die erste Staffel des dänischen Vorbilds "Die Brücke" (ab 9.11., um 21.55 Uhr in Doppelfolgen). Am Donnerstag ist Action angesagt mit der ersten Staffel "Shooter" (ab 24.11., um 20.15 Uhr), dem Start der elften Staffel "Supernatural" (ab 3.11., um 22.10 Uhr) und der spannenden Miniserie "Madoff" rund um den Betrugsfall Bernie Madoff (ab 10.11., um 20.15 Uhr in Doppelfolgen). Der Freitag wird lustig und präsentiert eigenproduzierte Comedyshows wie "Mitfahr-Randale" (ab 4.11., um 20.15 Uhr) sowie Comedyserien wie die zweite Staffel "Ballers" (ab 4.11., um 21.15 Uhr) und "Vice Principals" (ab 4.11., um 21.45 Uhr).

Über "MasterChef":

"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 58 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichste TV-Sendung aller Zeiten. In 12 Episoden wird Deutschlands bester Hobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus 120 Bewerbern. Nach diversen Ausscheidungsrunden ziehen 20 von ihnen in die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von ihnen wird im Finale zum Sieger gekürt. Im Laufe jeder Staffel müssen sich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende nicht nur den begehrten Titel "MasterChef" zu führen, sondern auch 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuch ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury aus TV- und Sternekoch Ralf Zacherl, Sterneköchin Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone ("Tantris", München). Ab 7.11., immer montags um 20.15 Uhr. Preview der ersten Folge am 3. November um 20.15 Uhr auf Sky 1.

Über "Mitfahr-Randale":

Im neuen eigenproduzierten Sky 1 Showformat "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!" ist der Name Programm: Verschiedene Fahrer, darunter Schauspielerin Karolin Oesterling, Comedian Simon Pearce und weitere überraschende Gäste, nehmen nichts ahnende Mitfahrer mit. Diese erleben dabei nicht nur die Fahrt von einer zur anderen Stadt, sondern den abgefahrensten Trip ihres Lebens. Zu sehen ist die skurrile Comedyshow ab 4. November 2016 immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1.

Über "Madam Secretary":

"Madam Secretary"-Star Téa Leoni spielt in der CBS-Serie Elizabeth McCord, die scharfsinnige, entschlossene und neu ernannte Außenministerin der USA. Sie lenkt nicht nur internationale Diplomatie, interne Machtkämpfe und umgeht das Protokoll, sondern verhandelt sowohl im Weißen Haus als auch als Ehefrau und Mutter zu Hause. Ab 8.11., immer dienstags in Doppelfolgen um 20.15 Uhr. Über "Dogs might fly": Es ist eine Sensation: Das Factual-Entertainment-Format sucht den britischen Super-Hund. Dabei erhalten zwölf Vierbeiner aus ganz Großbritannien die Chance auf eine neue Karriere - als Piloten. Wer wird es schaffen? Drei weltweit führende Hunde-Experten durchforsten die Tierheime des Königreichs. Airplane statt Einschläfern - für die Vierbeiner steht viel, wenn nicht sogar alles auf dem Spiel. Einer von ihnen bekommt am Ende die große Chance, ein Flugzeug zu steuern. Ab 4.11., immer freitags um 19.25 Uhr auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.

Über "The Tunnel: Sabotage":

Eine Entführung im Eurotunnel, ein Flugzeugabsturz in den Ärmelkanal und ein Killer, der auf dem Gelände einer multireligiösen Gruppe Jagd auf Christen, Juden und Moslems macht: Commander Elise Wassermann (Clémence Poésy) und DCI Karl Roebuck (Stephen Dillane) folgen vielen Spuren - und gehen dabei dem Killer in die Falle. Britische Hochspannung trifft ab Mittwoch, 9. November 2016 um 20.15 Uhr exklusiv bei Sky 1 und auf Abruf auf französische Melancholie, gepaart mit einer gehörigen Prise Action und Dramatik.

Über "Shooter":

Ein treffsicherer Serienthriller der "Ballers"-Produzenten: Eigentlich lebt der Ex-Marine Bob Lee Swagger nach einem Afghanistan-Einsatz zurückgezogen mit seiner Frau Julie (Shantel van Santen) und Tochter Mary (Lexy Kolker). Nach einer Morddrohung gegen den Präsidenten macht er sich jedoch bereit für sein Comeback. Swagger soll den gefährlichen Sniper Solotov, mit dem er es bereits in Afghanistan zu tun bekam, ausschalten. Doch der Einsatz geht schief und Swagger wird selbst zum Gejagten. Ab 24. November um 20.15 Uhr auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.

Über "Madoff":

"Madoff - Der 50-Milliarden-Dollar-Betrug" basiert auf den Recherchen "The Madoff Chronicles" des investigativen Journalisten Brian Ross über den wahren Fall des Anlagebetrügers Bernie Madoff an New Yorks Wall Street. Bernd "Bernie" Madoff kennt die Spielchen der Finanzwelt und die Wege der ganz großen Gelder. Das Finanzgenie schneidet für sich und seine Familie ein großes Stück des Geldkuchens ab - und jongliert die Milliarden seiner Kunden. Doch Amerikas größter Betrüger aller Zeiten droht aufzufliegen. Ab 10. November um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket.

Über "Hooten & The Lady":

Von Kambodscha nach Russland, von Kapstadt nach Rom - auf Weltreise mit der Sky 1 Original-Serie "Hooten & the Lady": Durch Zufall laufen sich die adelige britische Wissenschaftlerin Alexandra (Ophelia Lovibond) und der raubeinige US-Schatzsucher Hooten (Michael Landes) im Amazonas-Dschungel über den Weg. So ungleich die beiden auch sein mögen, als Abenteurer-Duo auf der Suche nach verborgenen Schätzen harmonieren die beiden blendend. Sie bereisen in jeder der acht Folgen einen weiteren Schauplatz, um dort auf abenteuerliche Suche nach legendären Orten und Schätzen wie El Dorado oder dem verschollenen Sarg von Alexander dem Großen zu gehen. Und auch privat scheint es zwischen ihnen ordentlich zu knistern. Ab 29. November um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen.

Über Sky 1:

Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016).

