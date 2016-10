Opulentes Serienhighlight zu Weihnachten: Sky 1 zeigt Historiendrama "Victoria" exklusiv ab 25. Dezember

Sky 1 präsentiert "Victoria" ab 25. Dezember Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Aufwendiges Historiendrama über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Monarchin ab 25. Dezember exklusiv auf Sky 1 - Sonderprogrammierung zu Weihnachten: am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag in Doppelfolgen, ab 27. bis 30. Dezember als Einzelfolgen jeweils um 20.15 Uhr - Sky 1 wird ab 3. November exklusiv auf Sky in Deutschland und Österreich für alle Kunden verfügbar sein: linear sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar

25. Oktober 2016 - Prächtig ausgestattet und schwelgerisch inszeniert: In dem opulenten britischen Historiendrama "Victoria" wird 1837 nach dem Tod von König William IV. seine 18-jährige Nichte Victoria zur Königin von England gekrönt. Kaum volljährig, muss die junge Frau schwerwiegende Entscheidungen für ihr Land treffen. Keine leichte Aufgabe für die unerfahrene Monarchin, deren Widersacher jede Chance nutzen, sie zu diffamieren. "Victoria" ist eine opulente achtteilige Kostüm-Miniserie über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Königin Victoria, bei der nicht nur Fans von "Downton Abbey" voll auf ihre Kosten kommen. Sie ist als deutsche Erstausstrahlung am 25. und 26. Dezember im Rahmen einer Sonderprogrammierung um 20.15 Uhr in Doppelfolgen und ab 27. bis 30. Dezember in Einzelfolgen um 20.15 Uhr in Deutschland und Österreich exklusiv auf Sky 1, sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Jenna Coleman spielt eine bezaubernd jugendliche Königin Victoria mit jeder Menge Herzblut. Die Serie ist in Großbritannien so erfolgreich, dass bereits die zweite Staffel in Auftrag gegeben wurde. Und ich bin mir sicher, dass die ´britische Sissi´ auch Deutschland exklusiv auf Sky 1 in ihren Bann ziehen wird."

Queen Victoria (Jenna Coleman) ist 18 Jahre jung, als sie 1837 den englischen Thron besteigt. Ganze 63 Jahre lang wird sie diese machtvolle Position innehaben. Die anfangs völlig unerfahrene Regentin nimmt ihre Rolle als Monarchin außerordentlich ernst und lernt schnell. Gegen die Intrigen, Anfeindungen und Lügen ihrer Feinde setzt sich die taffe, junge Frau immer wieder erfolgreich durch. Victoria heiratet ihren Vetter Prinz Albert (Tom Hughes), der sie als kluger Berater tatkräftig unterstützt, seine eigene Rolle an der Seite der Queen aber erst finden muss. Autorin und Produzentin Daisy Goodwin konzentriert sich in den acht Serienepisoden weitgehend auf die frühen Herrschaftsjahre der englischen Königin Victoria - von der Thronbesteigung im Alter von 18 Jahren bis hin zu ihrer Hochzeit mit Prinz Albert im Jahr 1840. Dabei dienen der Serienschöpferin die Tagebücher der Queen als Basis, eine historisch bis ins kleinste Detail exakte Biografie ist die Serie damit jedoch nicht. Sie nimmt sich viele Freiheiten, um das Leben und Ringen der jungen Regentin um Selbstbehauptung auszuschmücken.

Originaltitel: "Victoria", Historiendrama, Großbritannien 2016. Erste Staffel, acht Episoden. Regisseur: Oliver Blackburn. Darsteller: Jenna Coleman, Tom Hughes, Rufus Sewell, Paul Rhys, Peter Firth.

Ausstrahlungsdaten: am 25. und 26. Dezember als Sonderprogrammierung um 20.15 Uhr in Doppelfolgen, ab 27. bis 30. Dezember als Einzelfolgen um 20.15 Uhr in Deutschland und Österreich exklusiv auf Sky 1 sowie über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zu sehen.

Auswahl weiterer Highlights auf Sky 1:

Die internationale Erfolgskochshow "MasterChef" (ab 7.11. immer montags), die eigenproduzierte Comedyshow "Mitfahr-Randale" (ab 4.11., immer freitags), die Dramaserie "Madam Secretary" (ab 8.11., immer dienstags) und die Sky Eigenproduktion "The Tunnel: Sabotage" (ab 9.11., immer mittwochs) sowie "Hooten & The Lady" (ab 29.11., immer dienstags).

Über Sky 1:

Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.

Über Sky Deutschland:

Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,9 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.9.2016). Kontakt für Medien:

