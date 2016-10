Sky 1 präsentiert eigenproduziertes Showformat: "Mitfahr-Randale" sorgt für den abgefahrensten Trip des Lebens

Sky MM - "Mitfahr-Randale" auf Sky Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Neue exklusive Comedyshow mit Schauspielerin Karolin Oesterling, Comedian Simon Pearce und weiteren Überraschungsgästen - Sky Eigenproduktion ab 4. November 2016 immer freitags um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 - Neuer Entertainmentsender Sky 1 ab 3. November exklusiv bei Sky in Deutschland und Österreich für alle Kunden linear sowie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar

6. Oktober 2016 - Im neuen eigenproduzierten Sky 1 Showformat "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!" ist der Name Programm: Verschiedene Fahrer, darunter Schauspielerin Karolin Oesterling, Comedian Simon Pearce und weiteren überraschenden Gästen, nehmen nichts ahnende Mitfahrer mit. Diese erleben dabei nicht nur die Fahrt von einer zur anderen Stadt, sondern den abgefahrensten Trip ihres Lebens. Zu sehen ist die skurrile Comedyshow ab 4. November 2016 immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1.

In "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!" erwarten die Mitfahrer, beobachtet von sechs im Auto integrierten und gut versteckten Kameras, böse Überraschungen, die sich immer weiter steigern. Sie erleben ihren persönlichen Albtraum auf Rädern - und das so lange, bis sie kapitulieren und aussteigen wollen. Je länger sie es im Auto aushalten, desto mehr Geld gewinnen sie am Ende der Fahrt. Das erfahren die ahnungslosen Kandidaten jedoch erst am Ende ihrer persönlichen "Mitfahr-Randale".

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels: "Mit ,Mitfahr-Randale' präsentieren wir unser nächstes eigenproduziertes Showformat auf unserem Entertainmentsender Sky 1. Die Sendung besticht mit jeder Menge ungewöhnlicher Überraschungen, starken Charakteren und einem innovativen Comedykonzept. Damit sorgen wir für beste Unterhaltung auf Sky 1, getreu unserem Sendermotto ,Enjoy the Show'."

Das Sky 1 Format ist eine Eigenentwicklung von SEO Entertainment, die mit dem Factual-Format "Das Lachen der Anderen" für den Grimme-Preis nominiert waren und mit der Sendung aktuell auch mögliche Anwärter für den deutschen Comedy-Preis sind. Außerdem produziert SEO Entertainment u.a. die Late-Night-Show "Applaus und raus!" mit Oliver Polak und "Zeit für Helden".

Originaltitel: "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!", Comedyshow, 16 Episoden, je ca. 25 Minuten, D 2016. Ab 4.11., immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1. Entwickelt und produziert von SEO Entertainment.

