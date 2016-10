Die Macht ist wieder mit Sky: "Sky Cinema STAR WARS HD" im Oktober

Alle sieben Filme der epischen Weltraumsaga von Lucasfilm Ltd. und Disney rund um die Uhr auf Sky ab 10.10.2016 Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

- Sky Pop-up-Sender "Sky Cinema STAR WARS HD" vom 10. bis 23. Oktober - Alle sieben Filme der epischen Weltraumsaga von Lucasfilm Ltd. und Disney rund um die Uhr auf Sky - "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in exklusiver Erstausstrahlung am 16. Oktober auf "Sky Cinema STAR WARS HD" - Über 40 Featurettes, Dokumentationen und Eigenproduktionen - "Sky Cinema STAR WARS HD"-Programm auch zeitlich und räumliche flexibel auf Sky On Demand und Sky Go - Sky für jedermann: mit Sky Ticket flexibel auch ohne lange Vertragsbindung alle Filme sehen Unterföhring, 5. Oktober 2016 - Nach dem galaktisch guten Erfolg des deutschlandweit ersten Star Wars Pop-up-Senders, den Sky 2014 ins Leben rief, ist die Macht erneut mit Sky: Vom 10. bis 23. Oktober macht Sky Hits Platz für "Sky Cinema STAR WARS HD". Der monothematische Sender präsentiert zwei Wochen lang alle Filme der epischen Weltraumsaga. Darüber hinaus zeigt der exklusive Star Wars Sender dazugehörige Featurettes und Dokumentationen, die hochspannende Einblicke hinter die Kulissen liefern. In zwei Folgen der Sky-Eigenproduktion "Im Leben von..." kommen zudem Anthony Daniels und Kenny Baker zu Wort, besser bekannt als Roboter C-3P0 und R2-D2. Elke Walthelm, Programm-Chefin Sky Deutschland: "Generationenübergreifend hält die Star Wars Saga ihre Zuschauer in Atem. Wir sind glücklich, dass wir allen Fans von Anakin, Luke, Leila, Han und Rey gemeinsam mit unseren Partnern Lucasfilm, Disney und Fox erneut zwei Wochen lang einen eigenen Star Wars Sender präsentieren können - diesmal sogar mit der Möglichkeit, alle Filme mit Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket von unterwegs zu jeder Zeit zu sehen!" Inhalte "Sky Cinema STAR WARS HD" vom 10. - 23.10.2016 Spielfilme: Star Wars: Die dunkle Bedrohung (USA 1999. Von George Lucas, mit LiamNeeson, Ewan McGregor, Natalie Portman.) Star Wars: Angriff der Klonkrieger (USA 2002. Von George Lucas, mit Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen.) Star Wars: Die Rache der Sith (USA 2005. Von George Lucas, mit Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman.) Star Wars: Eine neue Hoffnung (USA 1977/1997. Von George Lucas, mit Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher.) Star Wars: Das Imperium schlägt zurück (USA 1980/1997. Von Irvin Kershner, mit Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher.) Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter (USA 1983/1997. Von Richard Marquand, mit Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher.) Star Wars: Das Erwachen der Macht (USA 2015. Von J. J. Abrams, mit Daisy Ridley, Harrison Ford, Oscar Isaac.) Dokumentationen: Empire of Dreams: Die Geschichte der Star Wars-Trilogie Star Wars: Das Vermächtnis wird offenbart Star Wars Tech Science of Star Wars: Man and Machines Science of Star Wars: Space Cowboys Science of Star Wars: War, Weapons and the Force Star Wars: The Force Awakens - Secrets of the Force Awakens - A Cinematic Journey Star Wars: The Force Awakens - Force for Change Star Wars: The Force Awakens - Blueprint of a Battle: The Snow Fight Star Wars: The Force Awakens - Building BBB Raiders, Raptors and Rebels: Behind the Magic of ILM Featurettes: Star Wars: The Phantom Menace - Naboo Overview Star Wars: The Phantom Menace - Tatooine Overview Star Wars: The Phantom Menace - Coruscant Overview Star Wars: The Phantom Menace - Discoveries From Inside - Models Star Wars: The Phantom Menace - The Beginning Star Wars: Attack of the Clones - Coruscant Overview Star Wars: Attack of the Clones - Naboo Overview Star Wars: Attack of the Clones - Tatooine Overview Star Wars: Attack of the Clones - Geonosis Overview Star Wars: Attack of the Clones - Discoveries from the Inside - Costumes Star Wars: Attack of the Clones - Films Are Not Released Star Wars: Revenge of the Sith - Coruscant Overview Star Wars: Revenge of the Sith - Utapau Overview Star Wars: Revenge of the Sith - Mustafar Overview Star Wars: Revenge of the Sith - Kashyyyk & Order 66 Overview Star Wars: Revenge of the Sith - Journeys Part I & II Star Wars: Revenge of the Sith - Within a Minute Star Wars: A New Hope - Tatooine Overview Star Wars: A New Hope - Aboard the Death Star Star Wars: A New Hope - The Battle of Yavin Overview Star Wars: A New Hope - Discoveries from the Inside - Weapons Star Wars: A New Hope - Aboard the Death Star Star Wars: The Empire Strikes Back - Hoth Overview Star Wars: The Empire Strikes Back - Dagobah Overview Star Wars: The Empire Strikes Back - Pursued by the Imperial Fleet Overview Star Wars: The Empire Strikes Back - Conversations: Lost Interviews Star Wars: Return of the Jedi - Tatooine Overview Star Wars: Return of the Jedi - Endor Overview Star Wars: Return of the Jedi - Death Star II Space Battle Star Wars: Return of the Jedi - Discoveries from the Inside - Sounds "Im Leben von ... - Anthony Daniels" "Im Leben von ... - Kenny Baker" Über Sky Deutschland: Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,8 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2016).

