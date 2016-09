Gelingt dem THW Kiel in Barcelona der Traumstart? Das Spitzenspiel der EHF Champions League am Samstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -

- Sky Experte Martin Schwalb und Karsten Petrzika berichten am Samstag ab 19.15 Uhr live und exklusiv aus Barcelona

- Bjerringbro-Silkeborg gegen SG Flensburg-Handewitt am Sonntag ab 16.35 Uhr live

- Sky für jedermann: mit Sky Ticket (skyticket.de) können Handballfans auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungen der deutschen Teams in der EHF Champions League live dabei sein

Die deutschen Vereine sind gut in die diesjährige Velux EHF Champions League gestartet. Insbesondere der THW Kiel konnte mit einem Heimsieg über Paris Saint-Germain zum Auftakt ein Ausrufezeichen setzen. Doch am zweiten Spieltag erwartet den deutschen Rekordmeister mit dem FC Barcelona bereits der nächste Härtetest.

Sky überträgt am Wochenende die Partie der Kieler und die der SG Flensburg-Handewitt live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein.

Ab 19.15 Uhr berichtet Sky am Samstag aus Barcelona. Der Rekordsieger der Handball-Königsklasse konnte sein Auftaktspiel ebenfalls gewinnen und will sich gegen Kiel für das Viertelfinal-Aus in der Vorsaison revanchieren. Sky Experte Martin Schwalb wird die Begegnung an der Seite von Kommentator Karsten Petrzika analysieren.

Am Sonntag überträgt Sky dann die zweite Begegnung der SG Flensburg-Handewitt live. Zum Auftakt konnten die Norddeutschen einen Punkt gegen Vorjahresfinalist Veszprem einfahren, nun treten sie beim dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg an. Sky Experte Frank von Behren und Kommentator Heiko Mallwitz melden sich um 16.35 Uhr aus Dänemark.

Alle weiteren Spiele der Gruppen A und B live auf sky.de/handball-live

Als besonderen Service bietet Sky alle weiteren Partien der Gruppen A und B ohne deutsche Beteiligung im frei empfangbaren Livestream an. Nur auf sky.de/handball-live können die Fans die Spiele zwischen den Gruppengegnern der deutschen Vereine live erleben, unter anderem Veszprem gegen die Kadetten Schaffhausen am Samstag ab 17.30 Uhr. Eine Übersicht über alle Partien ist unter sky.de/handball-live abrufbar abrufbar.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket ist das Beste des Sky Programms mit sofortigem Zugriff über flexible Tages-, Wochen- und Monatstickets auch ohne Vertragsbindung verfügbar. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.

Damit bekommen alle Sportfans in Deutschland und Österreich auch neue Zugangswege zu den Sky Sportsendern. Mit dem Supersport Tagesticket für 9,99 EUR, dem neuen Supersport Wochenticket für 14,99 EUR und dem neuen Supersport Monatsticket für 29,99 EUR können sie künftig das gesamte Sportportfolio der Sender Sky Sport und Sky Sport Bundesliga auch ohne lange Vertragsbindung sehen. Darin beinhaltet sind unter anderem alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der UEFA Champions League sowie die Spiele der deutschen und österreichischen Teams in der UEFA Europa League. Darüber hinaus sind auch alle Rennwochenenden der Formel 1, Spitzenhandball aus der EHF Champions League, Tennis, Golf sowie weiterer exklusiver Live-Sport enthalten.

Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Der 2. Spieltag der VELUX EHF Champions League live bei Sky:

Samstag:

19.15 Uhr: FC Barcelona - THW Kiel auf Sky Sport 1 HD

Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin Schwalb

Sonntag:

16.35 Uhr: Bjerringbro-Silkeborg - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 2 HD

Kommentator: Heiko Mallwitz, Co-Kommentator: Frank von Behren

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell