Die fesselnde HBO-Miniserie "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht" ab 29. September exklusiv auf Sky Atlantic HD

- Die achtteilige, düstere Krimiserie parallel auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Mit John Turturro ("O Brother, Where Art Thou?", "Barton Fink") in der Hauptrolle - Basierend auf der BBC-Serie "Criminal Justice" von Peter Moffat - "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht" ab sofort als Sky Entertainment Monatsticket für 4,99 EUR mit sofortigem Zugriff und flexiblen Laufzeiten buchbar - Downloadlink zum Trailer: https://we.tl/GQoRdicpMG

28. September 2016 - Eine Nacht in Manhattan, eine verhängnisvolle Entscheidung und ihre Auswirkungen auf das Leben eines jungen Mannes: Sky präsentiert die packende HBO-Dramaserie "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht" mit John Turturro ("Barton Fink") und Riz Ahmed ("Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis") in den Hauptrollen. Die achtteilige Miniserie wird ab 29. September wahlweise auf Deutsch oder Englisch immer donnerstags um 21.00 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zu sehen sein. Zusätzlich steht auf diesen drei Empfangswegen jede Woche eine Preview der jeweils folgenden Episode auf Abruf bereit.

Über "The Night Of - Die Wahrheit einer Nacht":

Student Nasir Khan (Riz Ahmed) ist in Manhattan auf die Party einer seiner Basketballspieler, die er betreut, eingeladen. Als er seine Fahrgelegenheit verpasst, schnappt sich Naz ungefragt das Taxi seines Vaters, um von Queens in die Lower Eastside New Yorks zu gelangen. Unterwegs nimmt er eine junge, hübsche Frau mit - eine fatale Entscheidung, wie sich bald herausstellen wird. Denn Naz wird kurze Zeit später des Mordes angeklagt und gerät zusammen mit seinem ehrgeizigen Verteidiger Jack Stone (John Turturro) in die Mühlen der amerikanischen Justiz. Lose basierend auf der BBC-Krimiserie "Criminal Justice" von Peter Moffat aus dem Jahr 2008, handelt die Serie von einem komplizierten Mordfall und beleuchtet dabei die Schwachstellen des amerikanischen Justizsystems. Die beiden Serienschöpfer Steven Zaillian ("Schindlers Liste") und Richard Price ("The Wire") sparen dabei nicht an sozialkritischen Untertönen und setzen die Handlung mit viel Fingerspitzengefühl in Bezug zu New York City, wo komplett alle Szenen gedreht wurden. Die Dreharbeiten dauerten mehr als sieben Monate, Regisseur Steven Zaillan inszenierte fast im Alleingang und kreierte eine düstere Atmosphäre, die einen vollkommen in den Bann zieht. Nicht umsonst zogen einige US-Kritiker nach der Aufführung beim Tribeca-Filmfestival im April dieses Jahres Parallelen zur HBO-Serie "The Wire" sowie zu den düsteren New Yorker 70er-Jahre-Thrillern wie beispielsweise "Taxi Driver" von Martin Scorsese. Ursprünglich war "Sopranos"-Star James Gandolfini für die Hauptrolle in "The Night Of" vorgesehen. Nach dessen überraschendem Tod im Juni 2013 war zunächst Robert De Niro als Nachfolger im Gespräch, bevor letztlich John Turturro die Rolle des Anwalts übernahm.

Facts:

Originaltitel: "The Night Of", Miniserie, 8 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2016. Regie: Steven Zaillian, James Marsh. Serienschöpfer: Steven Zaillian, Richard Price. Ausführende Produzenten: Steven Zaillian, Richard Price, Jane Tranter, James Gandolfini, Peter Moffat. Ko-Ausführende Produzenten: Garrett Basch, Nancy Sanders, Mark Armstrong. Darsteller: John Turturro, Riz Ahmed, Michael Kenneth Williams, Max Casella, Bill Camp, Paul Sparks. Ausstrahlungstermin: Ab 29.9.2016, donnerstags, 21.00 Uhr, wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD sowie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Zusätzlich steht auf diesen drei Empfangswegen jede Woche eine Preview der jeweils folgenden Episode auf Abruf bereit.

