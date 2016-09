Das neue Sky Cinema Erlebnis: Start von Sky Cinema Family und über 1000 Filme auf Abruf

Logo Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/33221 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Sky Deutschland" Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

- Sky Cinema Erlebnis wird noch größer und vielfältiger - Launch von Sky Cinema Family am 22. September linear und auf Abruf - Sky On Demand und Sky Go präsentieren mit über 1000 Filmen mehr Programm auf Knopfdruck als je zuvor - Die größten Kino-Blockbuster zuerst bei Sky bis zu 12 Monate vor Free-TV und über 20 TV-Premieren im Monat - Neue On-Demand-Rubrik: große redaktionell kuratierte Programm-Specials für jeden Geschmack - flexibel abrufbar - Viele Sky Cinema "Filme der Woche" eine Woche vor TV-Premiere auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Neues Markendesign für die Sky Filmsender Unterföhring, 21. September 2016 - Sky feiert großes Kino: Ab kommenden Donnerstag, 22. September wird das Sky Cinema Erlebnis noch größer und vielfältiger, wenn Sky seinen neuen Familiensender exklusiv in Deutschland und Österreich startet. Sky Cinema Family präsentiert rund um die Uhr hochkarätige Filme - vom Klassiker bis zum aktuellen Blockbuster - für die ganze Familie. Zu den Highlights gehören unter anderem die deutsche TV-Premiere von "Hotel Transsilvanien 2" sowie die Kinoblockbuster "Minions", "Honig im Kopf", "Cinderella", "Ice Age 1-3", "Spider-Man 2", "Wickie 1 & 2" und viele mehr. Darüber hinaus bietet Sky ab sofort über tausend Filmtitel auf Abruf via Sky On Demand und Sky Go an und wird damit zum On-Demand-Paradies für jeden Cineasten, der jetzt schon mit Sky Cinema Kino-Blockbuster zuerst im Fernsehen oder auf Abruf erlebt - bis zu 12 Monate vor Free-TV-Ausstrahlung bei über zwanzig TV-Premieren im Monat. Damit der Zuschauer in diesem vielfältigen Angebot noch schneller seinen Lieblingsfilm auf Sky On Demand findet, präsentiert eine neue Rubrik ständig wechselnde Programm-"Specials", die eigens von den Sky Filmexperten redaktionell kuratiert werden. So gibt es beispielsweise eine geballte Ladung Action im Hochleistungssport mit "Sport ist Mord" (ab sofort, u.a. mit "Everest", "K2 - Das letzte Abenteuer" und "The Walk") oder "Bestseller für Frauen" mit Filmhighlights, die das Herz höher schlagen lassen (ab 3. Oktober u.a. mit "Der Geschmack von Apfelkernen", "Fifty Shades of Grey" oder "Still Alice - Mein Leben ohne gestern"). "Die Talentschmiede ... des Saturday Night Live" präsentiert ab 5. Oktober Spielfilme und Serien, deren Cast durch eine der berühmtesten Late-Night-Shows bekannt geworden ist, u.a. "St. Vincent", "Date Night - Gangster für eine Nacht" und "Der Knastcoach". Last but not least feiert Sky Cinema den "Film der Woche" und räumt ihm den Platz ein, der ihm gebührt, wenn beispielsweise "Creed - Rocky's Legacy" (ab sofort), "The Last Witch Hunter" (ab 25. September) oder "Hitman: Agent 47" (ab 2. Oktober) bereits eine Woche vor linearer TV-Premiere zum Abruf auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitstehen. Einhergehend mit dem Senderstart erhalten die Sky Filmsender auf paneuropäischer Ebene am 22. September ein neues Markendesign. In diesem Rahmen wird Sky Hits HD zu Sky Cinema Hits HD, Sky Comedy zu Sky Cinema Comedy, Sky Action HD zu Sky Cinema Action HD, Sky Emotion wird zu Sky Cinema Emotion und Sky Nostalgie wird zu Sky Cinema Nostalgie. Über Sky Cinema Family Sky Cinema Family HD ist im Sky Cinema Paket sowohl in HD als auch SD für alle Satellitenkunden empfangbar. In SD wird der Sender zusätzlich in ausgewählten Kabelnetzen bereitstehen. Die Filme sind zudem zeitlich und räumlich flexibel über die innovativen Services Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar. Mehr Informationen auf: sky.de/cinema Über Sky Deutschland: Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,8 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2016).

Pressekontakt:

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell