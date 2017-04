Rheinische Post: BAMF-Chefin Cordt ruft in Debatte um türkisches Verfassungsreferendum zur Mäßigung auf

Düsseldorf (ots) - Die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt, hat in der Debatte um das türkische Verfassungsreferendum zur Mäßigung aufgerufen. "Gerade jetzt sollten Deutsche und türkischstämmige Bürgerinnen und Bürger nicht in Polemik abdriften oder pauschale Urteile übereinander fällen", sagte Cordt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Sie verwies auch darauf, dass das BAMF Integration unterstütze, unter anderem durch Strukturförderungen von Migrantendachorganisationen, um diese als Ansprechpartner zu festigen. "Wir unterstützen aber auch Ehrenamtliche, die im Integrationsprozess wichtige Aufgaben wahrnehmen - zum Beispiel durch die bundesweiten "Houses for Ressources".

