Rheinische Post: RWE kann für 2017 Dividende zahlen

Düsseldorf (ots) - Der Energiekonzern RWE kann für 2017 sein Dividenden-Versprechen halten, ohne Reserven anzugreifen. "Wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir wollen für 2017 eine Dividende von 50 Cent für Stamm- und Vorzugsaktien zahlen - und zwar aus dem laufenden Geschäft und ohne in die Reserven zu greifen", sagte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Künftig können sich die Aktionäre sogar auf steigende Ausschüttungen freuen. "Wir wollen wieder ein zuverlässiger Dividendenzahler werden. Deshalb soll die Dividende nicht nur für 2017, sondern auch für die Folgejahre bei 50 Cent liegen, gerne höher."

Mit einem Plus von 30 Prozent seit Jahresbeginn führt die RWE-Aktie den Dax an. "Die Anleger erkennen nun deutlich unser Geschäftsmodell und finden es überzeugend. Das habe ich in der vergangenen Woche auch auf der Roadshow bei Investoren in USA und Kanada gespürt", sagte Schmitz.

Er setzt nun darauf, dass auch die Welle der Anteilsverkäufe von Kommunen ausläuft. "Wir freuen uns, dass wir mit den Kommunen weiter einen stabilen Ankeraktionär haben, und hoffen, dass das so bleibt."

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell