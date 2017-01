Rheinische Post: Hendricks fordert zusätzliche Abgasprüfungen für Pkw

Düsseldorf (ots) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat angesichts der jüngsten Abgasstudie der Forscherorganisation ICCT eine zusätzliche Ausweitung der Abgastests in Deutschland gefordert. "Die Studie belegt erneut, wie wichtig es ist, Stickoxid-Emissionen auf der Straße zu messen und nicht im Labor", sagte Hendricks der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Zwar werde es ab diesem Jahr endlich auch die Straßentests für Pkw geben, so Hendricks. Sie betont jedoch: "Künftig müssen Nachkontrollen unabhängig von den Herstellern durchgeführt werden, und zwar anhand von zufällig ausgewählten Serienfahrzeugen. Dann ergeben Tricksereien der Hersteller keinen Sinn mehr", sagte Hendricks. Man könne sich nicht länger auf Tests verlassen, die die Hersteller selbst mit speziell präparierten Fahrzeugen vornehmen. Als Beispiel nannte sie die Straßenmessungen, die es bei Lkw schon länger gebe. "Da sind die Emissionen deutlich zurückgegangen", sagte die Umweltministerin.

