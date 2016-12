Rheinische Post: Nahles: 150.000 Arbeitnehmer können von gesetzlichem Rückkehrrecht in Vollzeit profitieren

Düsseldorf (ots) - Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will ein gesetzliches Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit noch in dieser Wahlperiode durchsetzen. "Wir gehen davon aus, dass rund 150.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einer Regelung zur befristeten Teilzeit direkt profitieren", sagte Nahles der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Das Gesetz sei fertig und liege im Kanzleramt zur weiteren Abstimmung. "Wir brauchen neben der Teilzeit auch ein Recht, wieder zurückzukehren in die vorherige Arbeitszeit, sonst droht die sogenannte Teilzeitfalle." Nach dem Mikrozensus 2015 seien 80 Prozent der Teilzeit-Beschäftigten weiblich. Nahles schränkte ein: "Wir werden mit dem Gesetz nicht alle Wünsche erfüllen können, da es auch Zwänge in den betrieblichen Abläufen gibt. Das berücksichtigen wir natürlich. Aber wir wollen den Betroffenen ein Recht geben, das mit dem Arbeitgeber wenigstens erörtern zu können." Grundsätzlich begrüßt Nahles Teilzeitarbeit: "Das ist positiv im Sinne gewünschter Flexibilität und moderner Arbeitsorganisation."

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell