Rheinische Post: Hundetrainer Martin Rütter will 2017 abnehmen

Düsseldorf (ots) - Hundetrainer Martin Rütter (46) hat sich für 2017 vorgenommen, mehr in seine Fitness zu investieren - auch wenn er nicht genau weiß, an welchen Stellen er abspecken sollte. "Nein, im Ernst, ich bin sehr viel unterwegs, da kommt das leider viel zu kurz", sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).

