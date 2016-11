Rheinische Post: An der Leverkusener A 1-Brücke soll es Fahrverbote als Strafe geben

Düsseldorf (ots) - Lastwagenfahrer, die trotz Verbots über die marode Leverkusener A1-Brücke fahren, sollen schon bald wesentlich härter bestraft werden. Nach Informationen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) einen neuen Bußgeldtatbestand in der Straßenverkehrsordnung einführen. Danach soll das vorsätzliche Missachten einer Brückensperrung künftig mit einer Geldbuße von 700 Euro und einem Fahrverbot von drei Monaten bestraft werden. Damit erhofft man sich, die Lkw-Fahrer vor solch einem Verstoß abschrecken zu können.

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell