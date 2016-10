ARD-Vorsitzende Wille: Reformen werden konsequent vorangetrieben

Leipzig (ots) - Die ARD-Vorsitzende Karola Wille hat die Entscheidung der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten für eine Beibehaltung der Höhe des Rundfunkbeitrags begrüßt: "Sie gibt uns finanzielle Klarheit für die nächsten vier Jahre". Für mögliche Mehrerträge hatte die ARD ja schon im Vorfeld der Entscheidung eine Beitragsrücklage empfohlen. "Den Spardruck wird uns das nicht nehmen. Wir haben deshalb die Weichen für einen tiefgreifenden Veränderungsprozess gestellt und werden die Reformen unserer Strukturen und Prozesse im ARD-Verbund konsequent vorantreiben. Das tun wir, um auch in der digitalen Welt unseren Auftrag für die Gesellschaft in höchster Qualität zu erfüllen", sagte Wille in Leipzig und fügte hinzu: "Wir streben einen publizistisch starken, integrierten und föderalen Medienverbund an, die nachhaltige Akzeptanz des Rundfunkbeitrags und dafür notwendige Rahmenbedingungen. Dazu werden wir die bereits begonnenen Gespräche mit den Ländern konstruktiv weiterführen."

