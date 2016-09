SKODA feiert Geburtstag

2 weitere Medieninhalte

- Vor 25 Jahren wurde die deutsche Importgesellschaft des tschechischen Automobilherstellers gegründet - Eine beispiellose Erfolgsgeschichte: vom Nischen- zum Volumenanbieter - 350 Beschäftigte und 180.000 Pkw-Neuzulassungen - Mit dem KODIAQ kommt bald die siebte SKODA Modellreihe auf den Markt - Aushängeschilder: Händlerstützpunkte erstrahlen im neuen Corporate Design - Starkes Engagement: Neben hochkarätigen Events fördert SKODA auch den Breiten- und Profiradsport in Deutschland - 39 Gesamtsiege und fünf Meistertitel seit 2002: SKODA AUTO Deutschland prägt die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM)

17. September 1991: Dieses Datum markiert den Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Seinerzeit wurde die SKODA AUTO Deutschland GmbH gegründet. Seitdem hat sich die tschechische Traditionsmarke in Deutschland zu einem der beliebtesten Automobilanbieter entwickelt, ist im achten Jahr hintereinander Importmarke Nummer eins und spielt in der Liga der renommierten Volumenmarken. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland fast 180.000 SKODA Automobile neu zugelassen. Der Fahrzeugbestand stieg auf 1,76 Millionen. Mit 5,6 Prozent erreichte der Marktanteil einen Rekordwert. In Deutschland engagieren sich rund 16.000 Beschäftigte in Handel und Service für SKODA - davon 350 in der Vertriebszentrale im hessischen Weiterstadt.

"SKODA hat sich in den vergangenen 25 Jahren auf einem der am härtesten umkämpften Automobilmärkte der Welt vom belächelten Nischenanbieter zum erfolgreichen Player entwickelt", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "Den Ausgangspunkt für diesen Erfolg bildete vor einem Vierteljahrhundert die Gründung der deutschen SKODA Zentrale. Heute hat sich SKODA hierzulande im Kreis der großen Volumenmarken fest etabliert und baut seine Position mit einer starken Modellpalette, modernen Autohäusern und umfangreichen Services weiter aus. Im nächsten Jahr wollen wir unsere Erfolgsgeschichte mit dem neuen SKODA KODIAQ fortschreiben und uns mit weiteren hoch interessanten Produkten auch im Segment der SUV als attraktiver Anbieter positionieren." Mit großem Erfolg habe sich SKODA von der Privatkundenmarke zu einem attraktiven Volumenanbieter für alle Absatzkanäle entwickelt. Dies gelte insbesondere für die Betreiber gewerblicher Flotten. Speziell für diese Zielgruppe hat SKODA in diesem Jahr 130 Großkundenleistungszentren in Betrieb genommen.

Die SKODA AUTO Deutschland GmbH ist seit 1991 auf dem deutschen Markt präsent. Ausgehend von einem Marktanteil von 0,6 Prozent in den Anfangsjahren ist SKODA heute bereits im achten Jahr in Folge die größte Automobilimportmarke in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden in der Bundesrepublik fast 180.000 SKODA Fahrzeuge neu zugelassen, und mit fast 96.500 Neuzulassungen sowie einem Marktanteil von 5,6 Prozent weisen die ersten sechs Monate auch für 2016 auf ein Spitzenergebnis hin. Rund 350 Mitarbeiter arbeiten bei SKODA AUTO Deutschland am Erfolg der Marke. Darüber hinaus repräsentieren rund 560 Händler und fast 770 Servicepartner die tschechische Traditionsmarke in Deutschland. "Hinter der Marke SKODA stehen in Deutschland begeisterte, hoch motivierte und professionelle Menschen. Neben unseren Produkten bilden sie auch in Zukunft das Rückgrat unseres Erfolgs", betont Frank Jürgens. Im abgelaufenen Kalenderjahr erzielte die SKODA AUTO Deutschland GmbH einen Rekordumsatz von 3,1 Milliarden Euro. 1995 lag der Umsatz noch bei umgerechnet 168 Millionen Euro.

Am 17. September 1991 nahm die SKODA AUTO Deutschland GmbH den Betrieb auf

Der Aufstieg von SKODA AUTO Deutschland in den vergangen 25 Jahren vollzog sich in atemberaubendem Tempo. Bezogen bis Anfang der 1990er Jahre einige regionale Anbieter die Modelle FAVORIT und FORMAN über die Handelsorganisation Semex, die der Regierung in Prag unterstellt war, sollte im Jahr 1991 eine neue Zeitrechnung für SKODA und seine Handelspartner in Deutschland beginnen. Den Anfang machte die am 16. April 1991 geschlossene Partnerschaft mit dem Volkswagen Konzern. Die Gründung der SKODA AUTO Deutschland GmbH erfolgte am 17. September 1991 mit der Übernahme von Yugo Deutschland. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Importeurs des serbischen Automobilherstellers Zastava im hessischen Biebesheim arbeitete eine hochmotivierte Mannschaft fortan am Ausbau des Vertriebsnetzes und dem Erfolg der tschechischen Traditionsmarke in Deutschland.

Bereits im Mai 1992 erfolgte der Umzug mit nun knapp 50 Mitarbeitern nach Weiterstadt. Zwei Jahre später präsentierte die Marke mit dem FELICIA das erste gemeinsam mit Volkswagen entwickelte Modell. Ausgereifte Technik, viel Platz, gute Verarbeitungsqualität und ein modernes Design zeichneten das neue Kompaktmodell aus, das in den Versionen Kurzheck, Combi, Pick-up, Vanplus und Fun vom Band lief.

SKODA OCTAVIA und Co. - starke Modellpalette sichert Erfolg in Deutschland

Spätestens mit dem 1996 vorgestellten OCTAVIA war SKODA endgültig auf dem deutschen Markt angekommen. Dank seiner einzigartigen Kombination aus überdurchschnittlichem Raumangebot, moderner Technik sowie cleveren und praktischen Details stand der OCTAVIA Pate für alle weiteren Baureihen und Modellgenerationen der Marke. Die Kunden erkannten diese Qualitäten: 1997 stiegen die Neuzulassungen von SKODA in Deutschland erstmals auf rund 30.000 Fahrzeuge - die Bundesrepublik war für das tschechische Traditionsunternehmen zum Exportmarkt Nummer eins aufgestiegen. Ein weiterer Meilenstein in der Firmenhistorie folgte bereits ein Jahr später: Im Februar 1998 knackte SKODA auf dem anspruchsvollen deutschen Markt die magische Grenze von einem Prozent Marktanteil.

Am 14. September 1999 präsentierte SKODA den FABIA. Der Kleinwagen war in enger Partnerschaft mit Volkswagen entstanden und definierte die Wertigkeit dieser Wagengröße neu. Zwei Jahre später belebte SKODA einen großen Namen neu und brachte die SUPERB-Baureihe auf den Markt, deren dritte Generation heute Maßstäbe am oberen Ende der Mittelklasse setzt. In den 2000er Jahren stieß SKODA mit dem YETI ins SUV-Segment vor. Unter den Kleinstwagen entwickelte sich der CITIGO zu einer festen Größe. RAPID und RAPID Spaceback sind attraktive Angebote in der gefragten Kompaktklasse. Die Angebotsvielfalt machte sich auch in den Verkaufserfolgen bemerkbar: Lag der Marktanteil von SKODA in Deutschland bei den Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2000 noch bei rund zwei Prozent, überschritt die Marke bereits fünf Jahre später die Drei-Prozent-Grenze. Seit 2013 liegt der Marktanteil kontinuierlich bei deutlich über fünf Prozent. Darüber hinaus finden sich gleich drei SKODA Modelle in den Top-Ten der Neuzulassungen der Importeure: OCTAVIA und FABIA sind die beliebtesten Importmodelle in Deutschland, der SKODA SUPERB ist weiter auf der Überholspur und belegt inzwischen schon Platz sieben.

Heute bietet SKODA in Deutschland eine vielseitige Modellpalette mit sechs Baureihen und rund 40 Modellvarianten an - vom Kleinstwagen CITIGO bis zum Flaggschiff der Marke, dem SKODA SUPERB. Bei der Fachpresse sowie Juroren und Kunden in Deutschland finden die hochwertigen Produkte aus Mladá Boleslav großen Anklang und wurden mehrfach mit renommierten Preisen wie zum Beispiel dem ,Goldenen Lenkrad' ausgezeichnet.

Neues Autohausdesign: SKODA wächst gemeinsam mit seinen Partnern

Auch die hiesigen Handelspartner sind vom Potenzial der tschechischen Marke überzeugt: Unter den großen Importmarken besitzt SKODA in Deutschland die zufriedensten Händlerbetriebe - das bestätigte der ,SchwackeMarkenMonitor 2016'. Ausgehend von den ersten Semex-Händlern im Jahr 1991 ist SKODA heute mit knapp 1.330 Händlerbetrieben und Servicepartnern flächendeckend auf dem deutschen Markt vertreten. Bundesweit engagieren sich in Handel und Service rund 16.000 Menschen für die Marke. Noch 2016 werden alle 560 Vertriebspartner die Umrüstung ihrer Betriebe auf das neue SKODA Handelsdesign abgeschlossen haben. Viele Händler nutzen die Umstellung, um ihre Kapazitäten an das steigende Absatzvolumen anzupassen, das mit der SUV-Offensive rund um den neuen KODIAQ 2017 weitere Impulse erhalten wird.

Im Rampenlicht stehen die SKODA Modelle heute nicht nur in den modernen Showrooms der deutschen Handelspartner, auch bei hochkarätigen Kulturevents und Sportveranstaltungen zählen sie zu den festen Größen. So war SKODA zum Beispiel bei der diesjährigen ECHO-Verleihung in Berlin mit einem exklusiven Shuttle-Service vertreten. In insgesamt 75 SUPERB-Limousinen fuhren Preisträger, Showacts und geladene Gäste am roten Teppich vor. Darüber hinaus unterstützt SKODA AUTO Deutschland als ,Motor des Radsports' den Breitensport bei vielen populären Jedermann-Rennen Deutschland. Beim SKODA Velorace Dresden, dem SKODA Velodom in Köln und der SKODA Velotour in Frankfurt am Main ist die Marke mit dem geflügelten Pfeil im Logo Fahrzeugpartner, Sponsor und Namensgeber zugleich.

Eindrucksvoll ist SKODA auch auf deutschen Rallye-Strecken unterwegs: 39 Gesamtsiege und fünf Meistertitel - keine andere Marke hat die Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) in diesem Jahrtausend so stark geprägt wie SKODA. Matthias Kahle und Beifahrer Peter Göbel holten 2002, 2004, 2005 und 2010 den DRM-Titel. 2012 krönte sich Mark Wallenwein im FABIA Super 2000 zum Deutschen Meister. 2015 schlug Fabian Kreim ein neues Kapitel in der DRM-Geschichte der tschechischen Traditionsmarke auf. Sein Debütjahr beendete das Nachwuchstalent im neuen FABIA R5 als Vize-Champion. In der laufenden Saison steht der ADAC-Förderpilot mit dem Team SKODA AUTO Deutschland vor dem Titelgewinn.

