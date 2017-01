Der Tagesspiegel: Kauder warnt Gabriel vor Wahlkampf im Außenamt

Berlin (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) erwartet vom neuen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vollen Einsatz für sein Amt. "Die Welt ist zu kompliziert, als dass ein Außenminister sich in erster Linie auf den Wahlkampf konzentrieren kann", sagte Kauder dem "Tagesspiegel am Sonntag". 2017 sei "ein Jahr, in dem man verdammt aufpassen muss, dass sich die Welt in vielerlei Hinsicht nicht in die falsche Richtung entwickelt". Das erfordere "durchgängig harte Regierungsarbeit" und einen "starken Einsatz des Außenministers, damit das nicht alles nur von der Bundeskanzlerin gemacht werden muss".

Bisher habe Gabriel als SPD-Chef und Vizekanzler gut mit Angela Merkel zusammengearbeitet. Er hoffe, dass das so bleibe, sagte der CDU-Politiker. Gabriels Vorwurf in seinem Rücktrittsinterview, Merkel habe sich in der Flüchtlingskrise naiv oder übermütig verhalten, wollte der Fraktionschef nicht überbewerten. "Das hat bei Sigmar Gabriel auch schon alles ganz anders geklungen", sagte er. "Vielleicht klingt es morgen wieder anders."

