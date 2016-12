Der Tagesspiegel: Schwesig fordert harte Konsequenzen für kriminelle Flüchtlinge

Berlin (ots) - Nach der Verhaftung eines afghanischen Flüchtlings wegen Mordes an einer Freiburger Studentin hat Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) harte Konsequenzen für kriminelle Asylbewerber gefordert. "Wer schwere Straftaten begeht, überschreitet eine rote Linie und hat dann auch kein Recht mehr, in unserem Land Schutz zu bekommen", sagte Schwesig dem in Berlin erscheinenden "Tagespiegel am Sonntag" (Sonntagausgabe).

