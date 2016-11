Der Tagesspiegel: BMW: Deutsche Batteriezellenfabrik nicht nötig

Berlin (ots) - BMW will nicht in die Produktion von Batteriezellen in Deutschland investieren. "Die Produktionskapazitäten weltweit sind beeindruckend und die weitere Entwicklung der Elektromobilität ist noch mit Unsicherheiten behaftet", sagte Dirk Arnold, Leiter des Produktmanagements BMW i und Elektromobilität des Münchener Autoherstellers, dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). "Wir sehen derzeit nicht die Notwendigkeit, eine Zellenfertigung in Deutschland aufzubauen."

