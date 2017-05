Lena gegen Lena! Zum ersten Mal treten zwei Frauen live bei "Schlag den Star" gegeneinander an - am 20. Mai auf ProSieben

Unterföhring (ots) - Premiere bei "Schlag den Star": Zum ersten Mal treten in der Live-Show am Samstagabend zwei Frauen gegeneinander an. Moderatorin und Model Lena Gercke kämpft gegen Popstar und ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut - am 20. Mai live auf ProSieben. Lena gegen Lena: Welche der beiden durchsetzungsstarken Frauen beweist sportlichen Ehrgeiz, Mut und Nervenstärke und gewinnt das schönste Duell des Jahres?

Moderator Elton: "Zum ersten Mal in der Live-Geschichte von 'Schlag den Star' treten zwei Frauen gegeneinander an. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Alles ist möglich - von Zickenkrieg bis Kaffeekränzchen. Nur eines ist sicher: Lena wird gewinnen!"

Kommentator Elmar Paulke: "Für mich zum ersten Mal das Duell 'Frau gegen Frau' bei 'Schlag den Star' - und dann direkt zwei absolute Schwergewichte der deutschen Unterhaltung! Lena vs. Lena über 15 Runden, das fühlt sich für den Sportkommentator in mir so an, als ob Klitschko gegen Klitschko antreten würde. Ich bin total gespannt, wie sich die beiden Mädels schlagen werden - Ring frei!"

In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Gercke und Meyer-Landrut bei "Schlag den Star" um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke. Als Show-Acts sind Amy Macdonald und Mando Diao live dabei.

"Schlag den Star" - am Samstag, 20. Mai 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Hashtag zur Show: #SdS

