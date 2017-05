Der RED NOSE DAY 2017 wird der Wahnsinn: Joko & Klaas sammeln live im "CIRCUS HALLIGALLI" für den guten Zweck

1 weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots) - So verrückt kann Spenden sein: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf lachen am Dienstag, 30. Mai 2017, live um 22:10 Uhr auf ProSieben für den guten Zweck. Im "CIRCUS HALLIGALLI - RED NOSE DAY SPEZIAL" sammeln Joko & Klaas gemeinsam mit ihren Gästen Spenden für das große ProSieben Charity-Event. So wird in einer RED NOSE DAY-Version des Wettkampfs "Aushalten" fleißig die Spendenkasse gefüllt. Die Live-Ausgabe zum RED NOSE DAY wird - in "CIRCUS HALLIGALLI"-Tradition - eine bunte Überraschungstüte für die gute Sache. Der ganze Dienstag steht am 30. Mai auf ProSieben im Zeichen des RED NOSE DAY. Für das Charity-Event werden fleißig Spenden gesammelt - mehr dazu auch in "taff" (live, um 17:00 Uhr) und "Galileo" (live, um 19:05 Uhr).

Für dieses Projekt spendet der RED NOSE DAY 2017

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt "CIRCUS HALLIGALLI" das Charity-Event. Mit Hilfe der Spenden baut der RED NOSE DAY in diesem Jahr im Ruhrgebiet in Herne eine neue "Arche", eine Anlaufstelle für Kinder.

"CIRCUS HALLIGALLI - RED NOSE DAY SPEZIAL" am Dienstag, 30. Mai 2017, live, um 22:10 Uhr, auf ProSieben

Hashtag zur Show: #HalliGalli

