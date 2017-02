Quer durch Namibia! In der ProSieben-Show "Global Gladiators" erleben Pietro Lombardi, Larissa Marolt, Ulf Kirsten & Nadine Angerer ihr afrikanisches Wunder

Quer durch Namibia! In der ProSieben-Show "Global Gladiators" erleben Pietro Lombardi, Ulf Kirsten, Nadine Angerer & Larissa Marolt ihr afrikanisches Wunder Sie wagen sich ins Unbekannte. Sie gehen an ihre Grenzen. Sie erleben den ultimativen Adrenalin-Kick in Afrika: Für die neue Reality-Game-Show "Global Gladiators" auf ProSieben starten ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Sie wagen sich ins Unbekannte. Sie gehen an ihre Grenzen. Sie erleben den ultimativen Adrenalin-Kick in Afrika: Für die neue Reality-Game-Show "Global Gladiators" auf ProSieben starten Sänger Pietro Lombardi, die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Nadine Angerer und Ulf Kirsten sowie Model und Schauspielerin Larissa Marolt den Abenteuertrip ihres Lebens. Auf der Reise quer durch Namibia bis zu den Victoria Falls in Sambia müssen sie an der Seite von vier weiteren Promis spektakuläre Herausforderungen meistern.

Insgesamt acht Prominente kämpfen in zwei Teams gegeneinander an. Unterwegs erleben die "Gladiatoren" zahlreiche Challenges an atemberaubenden Orten - im Wasser, zu Lande und in der Luft. Am Ende jeder Folge entscheiden die Promis, welches Mitglied aus dem unterlegenen Team nach Hause geschickt wird. Für Grenzerfahrungen sorgt das Fortbewegungsmittel: Die Stars reisen in einem ausgebauten Frachtcontainer, der wenig Komfort verspricht und die Prominenten rund um die Uhr mit zahlreichen Kameras überwacht. Welcher Promi beweist Ausdauer, Nervenstärke und Teamspirit und wird in einem spektakulären Finish am Ende "Global Gladiator" 2017? ProSieben zeigt "Global Gladiators" im Frühjahr 2017. Produziert wird die Show von FischWillWurm Media GmbH.

