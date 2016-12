Free-TV-Premiere "John Wick" am 25. Dezember 2016 auf ProSieben

Packende Action mit Keanu Reeves: Als der vor kurzem verwitwete Ex-Profikiller John Wick (K. Reeves) wegen seines antiken Sportwagens in seinem Haus überfallen wird, machen die russischen Mafia-Gangster einen gewaltigen Fehler: Sie töten aus reinem Sadismus Johns kleinen Hund, den ihm seine sterbende Frau geschenkt hatte. Der trauernde Hitman ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Der ehemalige Auftragskiller John Wick (Keanu Reeves) macht keine Gefangenen. Packende Action mit Keanu Reeves: Als der vor kurzem verwitwete Ex-Profikiller John Wick (K. Reeves) wegen seines antiken Sportwagens in seinem Haus überfallen wird, machen die russischen Mafia-Gangster einen gewaltigen Fehler: Sie töten aus reinem Sadismus Johns kleinen Hund, den ihm seine sterbende Frau geschenkt hatte. Der trauernde Hitman schwört Rache. Obwohl sich herausstellt, dass der Rädelsführer der Banditen der Sohn von Johns altem Mafia-Boss Viggo Tarasov (Michael Nyqvist) ist, hält das die wütende Ein-Mann-Armee nicht auf ... ProSieben zeigt "John Wick" am Sonntag, 25. Dezember 2016, um 22:30 Uhr zum ersten Mal im Free-TV. Copyright: © 2014 SUMMIT ENTERTAINMENT, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. Dieses Bild darf bis 25. Dezember 2016 honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.! Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-1162. Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media AG.

