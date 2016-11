Deutschland tanzt! Oliver Pocher Foto: © ProSieben/Willi Weber Oliver Pocher zieht für sein Bundesland Niedersachsen als Favorit ins Halbfinale der ProSieben-Show "Deutschland tanzt" ein Mit einer gekonnten Persiflage auf Donald Trump und einem coolen Hip Hop tanzt sich Oliver Pocher für sein Bundesland Niedersachsen in der ersten Show ... Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Mit einer gekonnten Persiflage auf Donald Trump und einem coolen Hip Hop tanzt sich Oliver Pocher für sein Bundesland Niedersachsen in der ersten Show von "Deutschland tanzt" auf ProSieben an die Spitze. Ihm folgen auf den Plätzen Kassandra Wedel (Bayern) sowie Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi Peschel (Baden-Württemberg). Ausgetanzt hat es sich für Elisabeth Brück (Saarland), Jan Kralitschka (Sachsen-Anhalt), Shermine Shahrivar (Nordrhein-Westfalen) und Xenia Prinzessin von Sachsen (Sachsen).

Die Zuschauerinnen und Zuschauer in ganz Deutschland wählten zwölf Bundesländer in das Halbfinale:

Niedersachsen - 154 Punkte

Donald Trump? Nein Oliver Pocher! Mit wahrhaft präsidialem Hip Hop (Musiktitel: "Uptown Funk") sorgte der Comedian für Stimmung - und gewann für Niedersachsen die erste Show.

Bayern - 141 Punkte

Rasant: Dynamisch und im perfekten Takt fegte Kassandra Wedel zu "End Of Time" (Beyoncé) für Bayern über die Bühne. Dass Kassandra gehörlos ist, merkt man dabei nicht.

Baden-Württemberg - 114 Punkte

Anmut in Perfektion: Magdalena Brzeska schwebte gemeinsam mit ihrer Tochter Noemi Peschel engelsgleich in einem zeitgenössischem Tanz (Musiktitel: "7 Years") über die Bühne.

Berlin - 100 Punkte

Gänsehautfeeling: Tänzerin Avelina Boateng verkörperte mit ihrer Performance Liebe und Freiheit (Musiktitel: "Freiheit") für Berlin.

Thüringen - 74 Punkte

Mystisch: Mit einem modernen Tanz zu "Castle" erhellte Schauspielerin Janin Ullmann die Bühne und sorgte für stolze Thüringer.

Hamburg - 70 Punkte

Leidenschaftlich: Fernanda Brandao heizte dem Publikum mit einem feurigen Salsa (Musiktitel: "Fireball") ein.

Brandenburg - 63 Punkte

Lässig: Mit einem langsamen Walzer und gekonnt eingesetzten Electric Slide-Schritten (Musiktitel: "Be Thankful For What You Got") überzeugte Friedrich Liechtenstein.

Bremen - 49 Punkte

Glamourös: Moderator Yared Dibaba entführte die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Broadway (Musiktitel: "Feeling Good") und punktete für seine Hansestadt.

Hessen - 42 Punkte

Temperamentvoll: Mit einer Power-Performance und einem Samba (Musiktitel: "Fanfarra" und "Can't Hold Us") begeisterte Taynara Wolf das Publikum.

Mecklenburg-Vorpommern - 28 Punkte

Gut gelaunter Entertainer: Wolfgang Lippert überraschte als Kapitän mit einem lässigen Hip Hop (Musiktitel: "Klar") und punktete für sein Bundesland.

Rheinland-Pfalz - 21 Punkte

Schlafwandlerisch gut: Mit einem Tanz im Bett (Musiktitel: "1,40 m") überzeugt der Schauspieler Nils Brunkhorst die Zuschauer und bringt sein Bundesland in die nächste Runde

Schleswig-Holstein - 19 Punkte

Verliebt: Janni Hönscheid und Peer Kusmagk tanzen mit Liebe, legten einen gekonnten Quickstep zu "I'm So Excited" hin und punkteten für das nördlichste Bundesland.

Im Halbfinale von "Deutschland tanzt" kämpfen die zwölf Bundesländer und Stars um den Einzug in das große Finale - am Samstag, 19. November 2016, live um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Show bietet Live-Untertitel für Gehörlose an.

