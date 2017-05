Pixum ist offizieller Sponsor der Kölner Lichter 2017!

Köln (ots) - Es gibt wohl kaum etwas faszinierenderes als ein strahlend-buntes Feuerwerk in einer lauen Sommernacht. In Kürze kommen Feuerwerk-Fans in Köln wieder voll auf ihre Kosten. Am 15. Juli erleuchten die sogenannten "Kölner Lichter" den Nachthimmel der Domstadt. Das spektakuläre Event, bestehend aus Livemusik, Schiffskonvoi und natürlich einem imposanten Feuerwerk, findet seit dem Jahr 2001 regelmäßig direkt über dem Rhein in Köln statt. Der Kölner Online-Fotoservice Pixum ist in diesem Jahr offizieller Sponsor der Veranstaltung.

Hunderttausende Menschen zieht es jährlich zu dem absoluten Sommerspektakel nach Köln. In diesem Jahr ist der Kölner Online-Fotoservice Pixum erstmals Sponsor der Kölner Lichter. Neben einer finanziellen Beteiligung errichtet Pixum auf der rechten Rheinseite zwei Aussichtsplattformen im Firmendesign mit bestem Blick auf das Feuerwerk.

Die dortigen, exklusiven Plätze können ausschließlich über Gewinnspiele mit ausgewählten Medienpartnern ergattert werden. Weitere begehrte Plätze auf der Hohenzollernbrücke werden über die Social Media Kanäle von Pixum verlost.

Daniel Attallah, Gründer und Geschäftsführer von Pixum, über das Engagement: "Wir sind ein Kölner Unternehmen und lieben unsere Stadt - und das nicht erst seitdem der 1. FC Köln wieder in der Europaliga spielt! Wir engagieren uns in Sport, Wirtschaft und Kultur und auch karitativ. Unser Slogan lautet "Bilder lieben ist Pixum" und die Kölner Lichter sind ein großartiger Anlass für tolle Fotos. Dank unserer hochwertigen Fotoprodukte können sich unsere Kunden immer wieder an großartige Momente wie dieses einzigartige Feuerwerk erinnern. Deshalb freuen wir uns über die tolle Partnerschaft mit den Kölner Lichtern, die perfekt zu uns passt."

