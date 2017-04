Kondome - ein Geschenk und Streuartikel der besonderen Art

Bielefeld (ots) - Wer aufmerksamkeitsstarke Werbemittel sucht, wählt oft Kondome. Ritex baut mit der neuen Seite inklusive Konfigurator das Angebot für Werbekondome aus und spricht neben Unternehmen und Organisationen nun auch Privatleute, Selbständige und kleine Unternehmen an.

"Kondome sind ein beliebtes und sehr außergewöhnliches Werbemittel. Bisher haben wir vorwiegend große Unternehmen, Organisationen, Politiker und Parteien im Wahlkampf beliefert." sagt Robert Richter, Geschäftsführer der Ritex GmbH. "Mit dem neuen Konfigurator ermöglichen wir es nun für Organisatoren von Partys und Junggesellenabschieden oder auch für kleine Kioske an der Ecke, originelle Geschenke und Streuartikel individuell selbst zu erstellen!"

Die Seite www.ritex-werbekondome.de punktet mit neuem Design und vor allem mit dem einfach zu bedienenden Konfigurator. Der Kunde kann in wenigen Schritten seine eigene Packung kreieren und die gewünschte Menge an Werbekondomen bestellen. Es stehen dabei mehrere Optionen zur Individualisierung zur Verfügung. Neben dem Upload von mehreren Bildern, kann auch die Hintergrundfarbe eingestellt werden. Aus einer Auswahl an Motiven kann der Kunde zum Beispiel einen Smiley einfügen und persönlichen Text ergänzen. Im Anschluss wird das fertige Design in der Vorschau präsentiert. Gefällt das Ergebnis, gelangt man mit einem Klick in den Bestellprozess.

Gestaltungsbeispiele, Preise und mehr Informationen auf www.ritex-werbekondome.de.

Über Ritex

Die Ritex GmbH wurde 1948 gegründet. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kondome und Gleitmittel, welche ausschließlich in Deutschland hergestellt werden. Die Jahreskapazität beträgt 120 Millionen Kondome. Besonders strenge Qualitätskontrollen sorgen für überzeugende Sicherheit. Jedes Ritex Kondom wird einzeln elektronisch geprüft. Darüber hinaus unterzieht Ritex sein Kondomsortiment freiwillig der strengen Fremdüberwachung durch die staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt. Alle Ritex Kondome sind mit dem Label "MPA tested" ausgezeichnet.

