Claranet neuer Hosting-Partner von Intera

Frankfurt/Main (ots) - Der europäische Managed Service Provider Claranet ist neuer Partner für Cloud Hosting des in Hanau ansässigen IT-Dienstleisters Intera. Claranet unterstützt die Kunden des Softwareunternehmens mit skalierbaren, hochverfügbaren und performanten Managed Cloud Services, die insbesondere für die Umsetzung von anspruchsvollen Digitalstrategien geeignet sind.

"In Claranet haben wir einen erfahrenen Hosting-Partner gefunden, den wir sowohl in der Entwicklungsphase unserer individuellen Softwarelösungen im Umfeld der Industrie 4.0 als auch bei der Planung der Kundenprojekte als kompetenten Ansprechpartner einbeziehen können", erklärt Stefan Bode, Geschäftsführer bei Intera. Im vergangen Jahr haben Claranet und Intera bereits erste gemeinsame Cloud Hosting- und Managed Service-Projekte erfolgreich umgesetzt. Diese Erfahrungen münden nun laut Bode in eine enge Partnerschaft, von der die Kunden beider Unternehmen noch mehr profitieren werden.

"Während der Entwicklungsphase einer neuen Software ist die frühzeitige Planung der hierfür erforderlichen, operativen Betriebsumgebung von großem Vorteil für den zukünftigen, reibungslosen Einsatz der Software und somit auch für deren wirtschaftlichen Erfolg", betont Serdar Güler, Sales und Business Development Director bei Claranet. "Wir freuen uns daher auf die Partnerschaft mit Intera und die daraus resultierenden Synergieeffekte für unsere gemeinsamen Kunden."

Weitere Informationen zu Claranet und Intera gibt es unter www.claranet.de bzw. www.intera.de.

Über Claranet:

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2016" als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.300 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 37 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Flaconi, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.

Über Intera:

Intera ist ein innovativer und partnerschaftlich agierender IT-Full-Service-Dienstleister mit Sitz in Hanau. Vor den Toren der Finanzmetropole Frankfurt am Main ist Intera seit 1992 erfolgreich am Markt und realisiert branchenübergreifende, wirtschaftliche Lösungen für mittelständische Unternehmen mit dem Schwerpunkt Industrie 4.0 und Digitalisierung. Die Themenschwerpunkte sind Angebots- und Produktkonfiguratoren, ideale Werkzeuge für den modernen Vertrieb von variantenreichen Lösungen sowie die Intera Mobile Solutions, eine vollständig mobile Lösung für die direkte Interaktion mit Kunden. Das Portfolio umfasst außerdem die Entwicklung von webbasierten Anwendungen, Internet-Präsenzen, Daten-Management und Business Intelligence, Collaboration und Groupware, Data Services, Managed Services, Cloud Services sowie Infrastruktur- und Datacenter-Lösungen. Weitere Informationen gibt es unter www.intera.de.

