Aschheim (München) (ots) - Für Händler gewinnt die Integration von Mehrwertleistungen wie Mehrwertsteuer-Rückerstattung ('Tax Free') oder alternativen Bezahlverfahren am Point of Sale (z.B. Alipay, WeChat) immer mehr an Bedeutung. Um ihnen in Zukunft noch mehr Alternativen und Flexibilität zu bieten, sind Wirecard, der Spezialist für elektronische Zahlungs- und Risikomanagementlösungen, sowie Premier Tax Free, ein Unternehmen der Fintrax Gruppe und ein führender Anbieter im Bereich Mehrwertsteuer-Rückerstattung, eine Kooperation eingegangen. Wirecard wird dazu die Services von Premier Tax Free in das eigene Mehrwertservice-Portfolio integrieren. Die gemeinsame Akquise von Kunden für integrierte Leistungen rund um das Thema Zahlungsabwicklung ist ebenfalls Bestandteil der Kooperation.

Gary Byrne, Head of Worldwide Strategic & New Markets von Premier Tax Free: "Unsere Kunden fragen nach innovativen Lösungen wie Mobile Payment-Zahlungsakzeptanz am Point of Sale (POS). Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard können wir ihnen diese Produkte nun schneller und günstiger anbieten."

Um diesen zusätzlichen Kundenservice zu ermöglichen, setzen Wirecard und Premier Tax Free neueste POS-Technologie ein. Die Lösung ist unabhängig von traditionellen Point of Sale Terminals, da der gesamte Prozess über die ConnectedPOS-Technologie von Wirecard ausgeführt wird. ConnectedPOS kann direkt im Kassensystem des Händlers oder, wie bei einem Zahlungsterminal, unabhängig vom Kassensystem installiert werden. Ein Austausch der bestehenden Infrastruktur ist nicht notwendig und bestehende Hardware kann weiter verwendet werden.

"Integrierte Tax Free Services anzubieten liegt gerade bei alternativen Zahlverfahren wie zum Beispiel Alipay oder WeChat auf der Hand, da diese Services oft von Reisenden verwendet werden", bestätigt Markus Eichinger, Vice President Value Added Services bei Wirecard. "Unsere ConnectedPOS Technologie bietet darüber hinaus noch mehr Möglichkeiten. So kann beispielsweise der Tax Free Beleg automatisch nach der Zahlung generiert werden. Der Prozess wird für den Händler dadurch enorm vereinfacht."

Die erste Phase der Zusammenarbeit startet im gemeinsamen Markt Singapur und wird im Laufe des nächsten Jahres auf andere Märkte ausgedehnt.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Premier Tax Free:

Premier Tax Free ist ein Unternehmen der Fintrax Gruppe. Mit über 30 Jahren Erfahrung ist die Fintrax Gruppe eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Tax Free Shopping, Kreditkarten-Verarbeitung und Point of Sale Technologie, das internationalen Shoppern, Händlern, Partnerbanken und Acquirern einfache, schnelle und zuverlässige Dienstleistungen anbietet.

Wirecard-Medienkontakt:

Original-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell