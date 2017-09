Der 3-in-1 Kompaktbackofen macht in jeder Küche eine gute Figur / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Panasonic Deutschland" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Gesund und lecker kochen wie ein Profi: Der Kompaktbackofen Panasonic HL-SX485 macht es möglich. Dank der Kombination aus Dampfgarer, Mikrowelle und Backofen verwandelt sich die eigene Küche auf kleinstem Raum zum Kochstudio. Aromen und Texturen werden perfekt zur Geltung gebracht und machen jeden Bissen zum Geschmackserlebnis. Der Clou: Die drei Funktionen lassen sich kombinieren und gleichzeitig nutzen.

Mit der leistungsstarken Dampftechnik ist es möglich, schnell und gesund zu dünsten. Denn die schonende Dampfgarung erhält die Nährstoffe und Vitamine in den Zutaten wie keine andere Kochmethode. In Kombination mit Heißluft oder Mikrowelle sorgt der Dampf für saftige und flink zubereitete Mahlzeiten. Heißluft ist die ideale Wahl zum Braten und Backen. Die heiße Luft verteilt sich dank integriertem Heizkörper schnell und gleichmäßig im gesamten Garraum. So lässt sich der Rostbraten erst schonend dampfgaren und anschließend mit dem Grill knusprig grillen. Mit der Mikrowelle lässt sich mit Hilfe der Inverter-Technologie schnell und einfach auftauen und aufwärmen. In Kombination mit den anderen Kochfunktionen spart man zusätzlich Zeit. Zum Beispiel dauert die Zubereitung von Hokkaido-Kürbisspalten bei der Nutzung aller drei Funktionen nur 8 Minuten. Benutzt man lediglich die Heißluft braucht man dafür 20 bis 25 Minuten.

Die manuellen und 65 Automatikprogramme lassen sich aufgrund klarer Menüsteuerung über das große LED-Display schnell und einfach eingeben. Der 36 Liter große Garraum bietet außerdem ausreichend Platz - auch für den großen Familienbraten. Mit zugeschaltetem Heißluft-Ventilator verteilt sich die Hitze schnell und gleichmäßig im Ofen. So lassen sich die Speisen ganz einfach und perfekt auf den Punkt garen. Ideale Bedingungen zum Backen und Zubereiten von Roastbeef. So gelingt die Weihnachtsgans garantiert. Das qualitativ hochwertige Design passt perfekt in jede moderne Küche.

Der Panasonic Kompaktbackofen HL-SX485 ist in den Materialien Schwarzglas (HL-SX485B) und Edelstahl (HL-SX485S) zu einem Preis von 1.999,00 Euro (UVP) erhältlich.

Weitere Informationen über Panasonic Kücheneinbaugeräte finden Sie unter www.panasonic.de/einbaugeraete

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast 100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

