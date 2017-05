Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Bayern-SPD

Regensburg (ots) - Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die BayernSPD dem angeschlagenen Frontmann Martin Schulz mit kräftigem Rückenwind beflügelt? Einer für Alle, Alle für Einen, lautet der trotzige Kampfspruch der Genossen in Schweinfurt - mögen die Umfragewerte für den SPD-Kanzlerkandidaten auch bröckeln und ein Regierungswechsel in Berlin wieder ein größeres Stück in die Ferne gerückt sein. Schulz zeigte beim Parteitag Steherqualitäten. So heftig den SPD-Bundeschef die verlorenen Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und dem Saarland auch schmerzen: Er hat offensichtlich viel Kampfkraft in Reserve. Inhaltlich ist in den nächsten Wochen aber einiges nachzujustieren. Niemand weiß bisher, auf wieviele Milliarden Euro sich seine teure Wahlversprechen für fast alle Teile der Gesellschaft summieren. Soviel ist sicher: Es klingt kostspieliger, als das, was die Union bisher in Aussicht stellt - und von Schulz schon mit dem Prädikat "unseriös" abgehakt worden ist.

