Panasonic mit drei TIPA Awards ausgezeichnet / LUMIX GH5, LUMIX FZ82 und LUMIX G X VARIO 12-35mm erhalten begehrte Preise des internationalen Fotopresse-Verbands TIPA

Hamburg (ots) - Gleich drei der international renommierten TIPA Awards gehen in diesem Jahr an Panasonic: Die LUMIX DC-GH5 erhielt die Auszeichnung als "Beste professionelle Foto-/ Videokamera 2017", die LUMIX DC-FZ82 wurde als "Beste Superzoom-Kamera 2017" und das LUMIX G X VARIO 12-35mm als "Bestes CSC-Standardzoom-Objektiv" gekürt. Die Technical Image Press Association (TIPA) zeichnet jedes Jahr die besten Produktinnovationen im Bereich der Fotografie aus. In der Organisation engagieren sich 30 namhafte Fachmagazine aus weltweit 14 Ländern.

Beste professionelle Foto-/Videokamera 2017: LUMIX DC-GH5 20-Megapixel-Sensor ohne Tiefpassfilter, 5-Kern-Bildprozessor, Dual-I.S.- Bildstabilisierung in fünf Achsen, superschnelles Hybrid-Autofokus-System (DFD), 4K 60P Videos und 6K Foto: Als Flaggschiff-Modell der LUMIX G DSLM-Kameras von Panasonic vereint die LUMIX GH5 in ihrem wasserfesten Magnesiumgehäuse die gesamte Innovationskraft des Unternehmens.

In ihrer offiziellen Jury-Begründung hob die TIPA insbesondere die 4:2:2 / 10-Bit 4K Videoaufzeichnung, die Verfügbarkeit zahlreicher Aufnahmeformate sowie die 6K Fotofunktion der GH5 hervor, die es Foto- und Videografen ermöglicht, Bilder mit einer Auflösung von 18 Megapixeln aus einer 6K Bildserie mit 30 Bildern pro Sekunde zu extrahieren.

Beste Superzoom-Kamera 2017: LUMIX DC-FZ82

Ausgestattet mit einem leistungsstarken optischen 60x-Zoom steht die LUMIX FZ82 für ein außerordentlich hohes Maß an Flexibilität. Dynamische Landschaftsaufnahmen sind mit der vielseitigen Bridgekamera ebenso problemlos möglich wie formatfüllende Abbildungen wilder Tiere oder Vögel aus großer Distanz. Der 18-Megapixel-MOS-Sensor sorgt dabei im Zusammenspiel mit dem aktualisierten Venus Engine-Bildprozessor für kurze Reaktionszeiten und hochwertige Bilder selbst bei höheren ISO-Werten.

Die TIPA-Jury zeigte sich in ihrer Begründung besonders vom optischen 60x-Zoom und der großzügigen Ausstattung der FZ82 überzeugt.

Bestes CSC-Standardzoom-Objektiv 2017: LUMIX G X VARIO 12-35mm

Als durchgängig lichtstarkes Standardzoom empfiehlt sich das LUMIX G X VARIO 12-35mm /F2.8 II ASPH./O.I.S. gleichermaßen für Portrait-, Nah- und Telezoom-Aufnahmen mit schnellen Verschlusszeiten. Darüber hinaus ist es mit seiner konstanten Blende ideal für Videoaufnahmen geeignet. Staub-, spritzwasser- und kältegeschützt ist das Objektiv dabei auch für widrigste Wetterbedingungen gerüstet.

Die TIPA-Experten betonten in ihrer offiziellen Begründung vor allem das schnelle und geräuschlose Zoomverhalten des LUMIX G X VARIO 12-35mm /F2.8 II ASPH./O.I.S. sowie die ausgezeichnete AF-Verfolgung des Objektivs beim Zoomen.

