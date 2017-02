Panasonic stellt neue Kühl-Gefrierkombinationen mit Glasfronten vor / Japanisch inspiriertes Premium-Design für die moderne Küche

Panasonic NR-BN30PGB b/ Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Panasonic Deutschland" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Panasonic stellt zwei neue Kühl-Gefrierkombinationen mit Glasfronten im Premium-Design vor. Die Modelle NR-BN30PGB und NR-BN30PGW ergänzen das Produkt-Portfolio im Einstiegsbereich und zeichnen sich durch eine gewohnt hohe Qualität sowie Umwelt- und Bedienungsfreundlichkeit aus.

Hochwertiges Design für die moderne Küche

Die Gestaltung der neuen Geräte wurde durch das minimalistische und betont schlichte japanische Interior Design inspiriert. Mit ihren klaren Konturen und einer vollständig flachen Tür setzen sie das zeitgemäße Design der aktuellen Kühlgeräte-Serien von Panasonic fort. Zudem warten sie mit einer edel anmutenden Glasfront auf und fügen sich damit nahtlos in ein modernes Küchenumfeld ein.

Mit den versteckten Türgriffen greifen die neuen Modelle den Trend zum puristischen, grifflosen Design auf, das Küchen besonders hochwertig wirken lässt. Das unauffällig integrierte LED-Display mit Touch-Bedienung unterstreicht das elegante Design der neuen Modelle. Die Geräte sind in den Farben schwarz und weiß erhältlich.

Fokus auf bewährten Funktionen

Wie alle Kühl-Gefrierkombinationen von Panasonic sind die neuen Geräte mit Full-NoFrost-Technologie ausgestattet, die ein manuelles Abtauen überflüssig macht. Zudem finden Fisch und Fleisch im FreshCase-Fach optimale Bedingungen vor. Auch Obst und Gemüse bleiben darin knackig und frisch wie vom Markt. Die an den Seitenwänden installierte LED-Innenbeleuchtung sorgt für ideale Lichtverhältnisse im Kühlbereich. Auch nach dem Großeinkauf für das Wochenende oder nach der Einlagerung großformatiger Lebensmittel bleibt die Ausleuchtung des Kühlschranks gleichmäßig hell.

Zusätzlich verfügen die neuen Einstiegsmodelle über einen SuperKühlmodus und einen SuperGefriermodus. Diese erlauben ein schnelles Kühlen oder Gefrieren größerer Mengen an Lebensmitteln. Mit der Energieeffizienzklasse A++ sind die neuen Modelle zudem sehr umweltfreundlich.

Die neuen Kühl-Gefrierkombinationen mit Design-Glasfront kommen in einer Höhe von 1,86 Metern in den Handel und bieten mit einem Volumen von bis zu 220 Litern im Kühl- und 81 Litern im Gefrierbereich ein besonders großes Platzangebot. Die Modelle NR-BN30PGB in Schwarz und NR-BN30PGW in Weiß sind ab Februar 2017 für 749 Euro (UVP) erhältlich.

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und Device Industries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94 Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.

