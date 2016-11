Das It-Piece: Der stylische In Ear-Kopfhörer BTS50 von Panasonic ein echtes Statement für die Ohren

Panasonic BTS50: stylischer Begleiter bei jeder Gelegenheit / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/14151 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Panasonic Deutschland" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Das It-Piece für jede Gelegenheit

Mit seinem hervorragenden Sound ist der stylische In Ear-Kopfhörer BTS50 von Panasonic ein echtes Statement für die Ohren

Egal ob dicht gedrängt in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit oder bei der abendlichen Joggingrunde - der In Ear Bluetooth-Kopfhörer BTS50 von Panasonic liefert in jeder Situation eine beeindruckende Klangqualität. Durch seinen perfekten Sitz schirmt er Außengeräusche gut ab und macht auch beim Sport jede Bewegung mit. Quasi kabellos und in schickem Weiß passt er optisch ebenso gut zum toughen Business-Look wie zur bequemen Jogginghose. Mit nur 23 Gramm ist er dabei angenehm leicht und passt problemlos selbst in die kleinste Clutch. Zusätzliche Extras wie eine Quick Charge-Funktion und das blaue LED Active Light machen ihn zum Must-have unter den Tech-Accessoires.

Beim In Ear-Kopfhörer BTS50 von Panasonic verfängt sich ab sofort kein Kabel mehr in den Haaren, der Jacke oder im Schal. Ausgestattet allein mit einem flachen Kabel im Nacken, bietet er seiner Trägerin spürbar mehr Bewegungsfreiheit als herkömmliche Kopfhörer. Auch nerviger Kabelsalat gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

Von den Feel-Good-Songs auf dem Weg zur Arbeit bis zu rasanten Beats beim Sport - der BTS50 trifft immer den richtigen Ton. Denn mal ehrlich: Die meisten Situationen verlangen einfach einen ganz bestimmten Soundtrack. Der Bluetooth-Kopfhörer liefert dabei zu jeder Gelegenheit einen authentischen und raumgreifenden Sound mit satten Beats und klaren Höhen.

Fester Sitz und LED-Licht für das perfekte Training

Durch seine weichen, formbaren Bügel lässt sich der BTS50 individuell an die eigene Ohrform anpassen und ist damit auch für Brillenträgerinnen bestens geeignet. Die 3D-Flex Sport Clips schmiegen sich dabei fest an und sorgen für ein angenehmes Hautgefühl. Das Nackenkabel lässt sich fest arretieren, wodurch der Kopfhörer selbst im Kopfstand sicher hält und nicht verrutscht.

Mit dem BTS50 gibt es nun auch keine Ausreden mehr, um die abendliche Joggingrunde abzusagen: Im Dunkeln ist die Trägerin durch das blaue LED Active Light gut zu erkennen und so im Straßenverkehr deutlich sicherer unterwegs. Zudem ist der Kopfhörer unempfindlich gegenüber Schweiß und Wasser. Nach dem Training kann er dadurch einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden. Selbst ein ausgedehnter Regenschauer macht ihm nichts aus.

Quick-Charge Funktion für mehr Flexibilität

Spontan eine Runde durch den Park drehen oder schon mal musikalisch auf die angesagte Party einstimmen - mit dem BTS50 ist das kein Problem. Dank seiner Schnellladefunktion ist das In-Ear-Modell jederzeit einsatzbereit. Schon nach einem 15-minütigen Quick-Stopp an der Ladestation oder dem USB-Port vom Laptop sorgt der Kopfhörer ganze 70 Minuten lang für vollen Musikgenuss. Vollständig geladen hält der Akku sogar bis zu sechs Stunden - Zeit genug für einen Marathon.

Gekoppelt mit dem Smartphone lässt sich der BTS50 auch als Headset zum Telefonieren einsetzen. Das integrierte Mikrofon gibt die Stimme dabei gut verständlich wieder, während störende Hintergrundgeräusche ausgeblendet werden. Am Controller kann hierbei bequem der Anruf- oder die Musik gesteuert werden, ohne dass das Smartphone in die Hand genommen werden muss.

Der Bluetooth Sport-Ohrhörer BTS50 von Panasonic ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 129,99 Euro.

