FACK JU GÖHTE-Remake ist auch in Mexiko ein Hit

München (ots) - NO MANCHES FRIDA ist auch in den mexikanischen Kinos ein Hit. Nach dem Kinostart in der vergangenen Woche landete das spanischsprachige Remake von FACK JU GÖHTE an seinem ersten Wochenende auf Platz 1 der mexikanischen Kinocharts und spielte dort 63,2 Mio. Pesos ein (2,9 Mio. Euro). Damit ist der Schulkomödie in Mexiko der drittbeste Kinostart eines mexikanischen Films aller Zeiten gelungen. Ab Oktober wird das Remake in weiteren südamerikanischen Ländern gestartet.

In den USA hat NO MANCHES FRIDA nach den ersten 17 Tagen im Kino 9,14 Mio. Dollar eingespielt und ist dort bereits der zweiterfolgreichste, spanischsprachige Kinofilm der letzten Jahre.

NO MANCHES FRIDA wurde von Pantelion in Co-Produktion mit der Constantin Film und Alcon Pictures verfilmt. Mit der italienischen Produktionsfirma Cattleya arbeitet Constantin Film derzeit auch an einer italienischen Version von FACK JU GÖHTE.

Das Original FACK JU GÖHTE - geschrieben und inszeniert von Bora Dagtekin, in der Hauptrolle Elyas M'Barek - war 2013 der erfolgreichste Kinofilm in Deutschland und lockte über 7,4 Mio. Besucher ins Kino. Der ebenfalls vom Dreamteam Bora Dagtekin und Lena Schömann für Constantin Film produzierte FACK JU GÖHTE 2 erreichte rund 7,8 Mio. Kinobesucher und ist damit einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme aller Zeiten.

