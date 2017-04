München (ots) - Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen wurde am Donnerstagabend mit dem Preis "Bayerns Beste Arbeitgeber 2017" ausgezeichnet. Damit zählt Interhyp zum dritten Mal in Folge zum Spitzenfeld der besten bayerischen Arbeitgeber. Dem Landeswettbewerb vorausgegangen war die bundesweite Auszeichnung mit dem Great Place to Work-Gütesiegel im März.

Im Rahmen von Great Place to Work werden Arbeitgeber aus der Sicht ihrer Mitarbeiter hinsichtlich vertrauenswürdiger und attraktiver Arbeitsplatzkultur bewertet. Grundlage der Platzierung stellt die Befragung der Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen dar wie etwa Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance.

180 Unternehmen aller Größen und Branchen nahmen der aktuellen Benchmark-Untersuchung zur Qualität und Attraktivität der Arbeitsplatzkultur teil. Bereits zum dritten Mal in Folge gehört Interhyp zu jenen Unternehmen, die der unabhängigen Prüfung durch das Great Place to Work Institut standhielten.

Über die Interhyp Gruppe

Die Interhyp Gruppe ist der führende Omnikanalanbieter für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit führenden Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp 1.500 Mitarbeiter und ist an 107 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden und Partner präsent.

