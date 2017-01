Straubinger Tagblatt: Zur Inflation Zwänge einer Zentralbank

Straubing (ots) - EZB-Leitungsgremium haben jene die Mehrheit, die aus Ländern stammen, denen eine Zinserhöhung sehr wehtäte. Dass dazu auch das Schwergewicht Frankreich zählt, macht es nahezu aussichtslos, dass es in absehbarer Zeit zu einer Umkehr kommt. Mag sein, dass man sich gelegentlich zu einem symbolischen Schrittchen veranlasst fühlt. Am anomalen Grundzustand jener Null-Zinspolitik wird sich hingegen so schnell nichts ändern.

