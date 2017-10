(Foto: Allgeier Experts SE) Annette Mainka und Markus Ley, Vorstand der Allgeier Experts SE. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122506 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Allgeier Experts SE" Bild-Infos Download

München/Wiesbaden (ots) - Der Personal- und Projektdienstleister Allgeier Experts richtet seine Führung strategisch neu aus. Zum 9. Oktober wurde Annette Mainka in den Vorstand berufen. Gemeinsam mit Vorstandskollege Markus Ley und Vertretern der operativen Einheiten bildet Annette Mainka ab sofort das neue Geschäftsleitungsteam. Nach erfolgreicher Konsolidierung der Allgeier Personalservice-Gesellschaften unter der Dachmarke Allgeier Experts verlassen Dr. Marcus Goedsche, Thomas Götzfried und Oliver Starzonek den bisherigen Vorstand.

Markus Ley verantwortet weiterhin den Vertrieb und die Rekrutierung. Annette Mainka, zuvor langjährige Geschäftsführerin und später auch COO von Berlitz, einem führenden, globalen Dienstleistungsunternehmen, wird in ihrer Rolle als Vorstand vorrangig den weiteren Aufbau und die Steuerung der Unternehmensorganisation sowie der Shared Services verantworten. Sie bringt aus ihren bisherigen beruflichen Stationen ein großes Maß an Expertise in den Bereichen Aus- und Weiterbildung, Implementierung von operativen Infrastrukturen, Prozessoptimierung und Management internationaler Organisationen mit.

"Wir haben uns mit Blick auf die anstehenden Aufgaben bewusst für eine Veränderung der operativen Führung der Allgeier Experts SE entschieden. Annette Mainka verfügt über ausgeprägte internationale Managementerfahrung hinsichtlich der Führung und Integration von wachstumsorientierten Organisationen. Von dieser Erfahrung soll unsere noch junge Organisation maßgeblich profitieren", so Georg Dürschmidt, Vorstandsvorsitzender der Allgeier SE. "Mit Markus Ley und Annette Mainka haben wir nun die ideale Besetzung zur Erreichung unserer Wachstumsziele in den kommenden Jahren gefunden. Beide werden eng mit einem Gremium aus Vertretern der Geschäftsbereiche zusammenarbeiten."

Dr. Marcus Goedsche wechselt aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat und wird Allgeier Experts in dieser Rolle weiter intensiv unterstützen. Thomas Götzfried widmet sich künftig der Innovation des Geschäftsmodells und wird das Unternehmen außerhalb des Tagesgeschäfts als Netzwerker, Berater und Repräsentant vertreten. Oliver Starzonek stellt sich neuen Aufgaben außerhalb der Allgeier Gruppe. Georg Dürschmidt: "Den Herren Dr. Marcus Goedsche, Thomas Götzfried und Oliver Starzonek möchte ich im Namen der Allgeier SE unseren herzlichen Dank für ihre geleistete Arbeit aussprechen. Sie haben in ihren jeweiligen Ressorts in den vergangenen Monaten maßgeblich die Weichen für die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens gestellt."

Transformationsphase erfolgreich eingeleitet

Allgeier Experts gehört heute zu den führenden auf IT-Experten und Ingenieure spezialisierten Personaldienstleistern im deutschen Markt und ist ein attraktiver Service-Partner für vielfältige Technologie-Projekte. Das Unternehmen wurde Ende 2016 durch eine systematische Kooperation sowie stärkere Integration der beteiligten Tochtergesellschaften aus der Allgeier Gruppe begründet. Mit dem Konzept der Professional Workforce Solutions bieten vier spezialisierte Geschäftseinheiten ihren Kunden ein umfassendes Leistungsportfolio. Die schlanken Geschäftseinheiten werden dabei zentral durch ein effizientes Shared-Service-Center unterstützt.

Umsatzsteigerung für zweites Halbjahr 2017 erwartet

Insbesondere im ersten Halbjahr 2017 hat die Muttergesellschaft Allgeier SE erheblich in den Aufbau der neuen Struktur investiert, mit dem Ziel, das Wachstum deutlich zu steigern. Dies bezieht sich sowohl auf die permanente Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Teamerweiterung. So konnten allein im ersten Halbjahr 2017 über 120 neue Kolleginnen und Kollegen für Management, Vertrieb, Recruiting sowie für das Shared-Service-Center gewonnen werden. Diese Investitionen tragen nun Früchte: Ab dem zweiten Halbjahr 2017 rechnet das Unternehmen mit einer nachhaltigen Steigerung des Umsatzes.

Weitere Informationen zu Allgeier Experts finden Sie auch unter www.allgeier-experts.com sowie auf Facebook unter www.facebook.com/allgeierexperts und auf Twitter www.twitter.com/allgeierexperts.

Über Allgeier Experts SE

Allgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservices für die digitale Zukunft. Mit dem Konzept der Professional Workforce Solutions betrachten wir den Bedarf unserer Kunden gesamtheitlich und bieten den optimalen Mix aus Freiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern aus einer Hand. Mehr als 1.000 Kunden und 100.000 Experten vertrauen auf unsere Dienstleistung. Seit 1987 haben wir über 12.000 Projekte in IT und Engineering erfolgreich abgeschlossen. Mit 258 Millionen Euro Umsatz und 1.800 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts zu den Top-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland.

Pressekontakt:

Allgeier Experts SE

Joscha Seelmann-Eggebert

Gustav-Stresemann-Ring 12-16

65189 Wiesbaden

Tel.: +49 611 4456-175

E-Mail: joscha.seelmann@allgeier-experts.com

Original-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell