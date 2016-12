Europa-Ranking: In diesen Ländern ist der Weihnachtsbaum am günstigsten

Berlin (ots) - Im europäischen Vergleich zahlen die Deutschen mit am wenigsten für ihren Weihnachtsbaum. Das geht aus einem Preisvergleich von 15 europäischen Ländern des Vergleichsportals Netzsieger (www.netzsieger.de) hervor. Lediglich Tschechen und Esten zahlen für den Baum noch weniger.

Rund 25 Millionen Weihnachtsbäume erhellen auch in diesem Jahr wieder die Wohnzimmer der Deutschen. Am beliebtesten: Die Nordmanntanne - über 80 Prozent der Käufer favorisieren diese Baumart. Doch wie teuer oder günstig sind die Weihnachtsbäume in Deutschland? Und wie sieht es im europäischen Vergleich aus? Das Vergleichsportal Netzsieger (www.netzsieger.de) hat die Preise für Weihnachtsbäume in 15 europäischen Ländern verglichen und den Weihnachtsbaum-Index 2016 aufgestellt.

Als Berechnungsgrundlage dient eine durchschnittliche Baumgröße von 1,60 Meter. Dem Vergleich liegen die Preise für Nordmanntannen zugrunde.

Die günstigsten Bäume gibt es in Tschechien, Deutschland auf Rang 3

Mit 12,95 Euro ist der Weihnachtsbaum in Tschechien am günstigsten. Nur wenige Euro mehr müssen in Estland für die weihnachtliche Tradition ausgegeben werden. Hier kostet der Christbaum 17,50 Euro. Deutschland landet im Ranking auf dem dritten Platz. Im europäischen Vergleich sind die Kosten für den Baum mit 29,95 Euro vergleichsweise gering.

In Finnland, Frankreich und Norwegen sind die Bäume besonders teuer

Ganz anders sieht es in Finnland aus. Hier müssen die Einwohner zum Weihnachtsfest besonders tief in die Tasche greifen: 79,90 Euro kostet der Baum. In Frankreich ist der festliche Baum mit 67 Euro ebenfalls vergleichsweise teuer. Ähnlich viel Geld müssen auch Norweger für ihren Weihnachtsbaum berappen: 66,05 Euro zahlen sie im Durchschnitt.

Durchschnittlich kostet der Baum in Europa 44,41 Euro

Im Durchschnitt zahlt der Europäer 44,41 Euro für den Weihnachtsbaum. Mit 43,02 Euro liegt Dänemark leicht darunter. Interessanter Fakt: Dänemark ist das wichtigste Christbaum-Importland für Deutschland. Etwa 5 Millionen Bäume werden aus dem Nachbarland importiert. Etwa ein Drittel der Bäume in deutschen Wohnzimmern stammt aus dem Sauerland.

Das gesamte Ranking und weitere Fakten rund um den Weihnachtsbaum sind zusammengefasst unter: https://www.netzsieger.de/ratgeber/der-grosse-weihnachtsbaumindex-2016

Über Netzsieger

Netzsieger steht für unabhängige Verbraucherberatung. Das Startup aus Berlin beschäftigt bereits mehr als 30 Mitarbeiter und gehört zu den führenden Vergleichsportalen im deutschsprachigen Raum. Die erfahrenen Redakteure vergleichen die ganze Bandbreite moderner Produkte und Services - von Software über Versicherungen bis hin zu Elektro-Artikeln. Netzsieger informiert Verbraucher übersichtlich, prägnant und seriös. Ziel ist es, den Lesern die beste Entscheidungshilfe im Dschungel der Produkte und Angebote zu bieten. Mittlerweile begleiten die hochwertigen, umfangreichen Testberichte Millionen von Verbrauchern jährlich bei ihren individuellen Kaufentscheidungen. Alle Vergleichstests stehen jedem Interessenten dabei frei und kostenlos zur Verfügung.

