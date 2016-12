Arabisch gesucht - Die begehrtesten Fremdsprachen auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Frankfurt (ots) - Fachkräfte mit arabischen Sprachkenntnissen sind heiß begehrt, dies zeigt eine aktuelle Studie der Jobsuchmaschine Adzuna. So schafft es Arabisch im November 2016 unter die Top 3 der meistgesuchten Sprachen deutschlandweit, in Berlin werden dabei zwei Drittel aller Arabisch Jobs vergeben. Englisch dominiert weniger als im Vorjahr, der Bedarf an verschiedenen Sprachen wird flacher verteilt.

Für die Studie wurden über 600.000 auf www.adzuna.de verfügbare Stellenanzeigen auf geforderte Sprachkenntnisse untersucht. Die Daten wurden im November 2016 erhoben und zudem mit den Vorjahreszahlen von November 2015 verglichen.

Deutschland:

Deutschlandweit bleibt Englisch weiterhin unangefochten die Nummer 1 der meistgesuchten Fremdsprachen, indem 23.22% der ausgeschriebenen Stellen Englisch erfordern. Der Bedarf zeigt jedoch einen Rückgang im Vergleich zu 2015 (-5.33%). Betrachtet man die Top 10 im Ranking, so liegen andere Sprachen aktuell weniger weit abgeschlagen verglichen zum Vorjahr. Dabei zeigt München mit 9% Anteil den größten Bedarf an Englisch Jobs. Französisch erreicht landesweit erneut den zweiten Platz mit 0.7% der ausgeschriebenen Stellen, die diese Sprache erfordern.

Den größten Sprung macht hier jedoch Arabisch, was im Vergleich zum letzten Jahr nun weit mehr als Spanisch, Italienisch oder Niederländisch verlangt wird. Mit einem Sprung von 0.15% auf 0.36% hat sich hier die landesweite Nachfrage mehr als verdoppelt.

Berlin:

Bei der Betrachtung des Melting Pot Berlin, wird der Bedarf an arabischen Sprachkenntnissen noch deutlicher. Nach Englisch (23.83%) ist dies aktuell die zweit meistgesuchte Sprache in der Hauptstadt mit 3.84% Anteil. Verglichen zum Vorjahr (0.94%) hat sich der Bedarf hier sogar vervierfacht. Aktuell werden zudem 66% der Stellenangebote in Deutschland, die Arabisch erfordern, d.h. zwei Drittel in Berlin ausgeschrieben. Nähere Untersuchungen dieser Stellen zeigten, dass 41% der Arabisch Jobs in Berlin im Zusammenhang mit Flüchtlingsarbeit stehen. Deutschlandweit beträgt dieser Anteil 39%.

Französisch, vom zweiten Platz verdrängt in Berlin, muss hingegen einen Rückgang von über 70% verzeichnen. Währenddessen scheinen Sprachen wie Russisch und Chinesisch in der Hauptstadt an Popularität zu gewinnen und schaffen es erstmals unter die Top 5, verglichen zum Vorjahr. Auch bei skandinavischen Sprachen wie Schwedisch und Dänisch gibt es laut Studie einen Zuwachs. Zusammen betrachtet zeigen die Ergebnisse klare Anzeichen für eine Wandlung des Sprachenmix in Berlin.

"Der Jahresvergleich der erforderten Fremdsprachen zeigt, wie aktuelle Entwicklungen im Land den Arbeitsmarkt verändern. Englisch bleibt weiterhin Standard, jedoch nimmt der Bedarf an anderen Sprachen zu. Insbesondere im Fall von Arabisch - die Jobchancen für Muttersprachler steigen!", kommentiert Inja Schneider, Country Manager Deutschland bei Adzuna.

Datentabellen:

% Anteil der Stellen, welche die Sprache erfordern

- Deutschland 2016:

1. Englisch: 23.22% 2. Französisch: 0.70% 3. Arabisch: 0.36% 4. Spanisch: 0.28% 5. Italienisch: 0.21% 6. Niederländisch: 0.15% 7. Polnisch: 0.12% 8. Russisch: 0.12% 9. Chinesisch: 0.11% 10. Japanisch: 0.08%

- Deutschland 2015:

1. Englisch: 28.55% 2. Französisch: 1.18% 3. Spanisch: 0.31% 4. Italienisch: 0.30% 5. Niederländisch: 0.16% 6. Arabisch: 0.15% 7. Chinesisch: 0.12% 8. Russisch: 0.12% 9. Polnisch: 0.10% 10. Japanisch: 0.09%

- Berlin 2016

1. Englisch: 23.83% 2. Arabisch: 3.84% 3. Russisch: 0.84% 4. Chinesisch: 0.35% 5. Niederländisch: 0.28% 6. Französisch: 0.26% 7. Schwedisch: 0.22% 8. Türkisch: 0.21% 9. Tschechisch: 0.17% 10. Dänisch: 0.13%

- Berlin 2015

1. Englisch: 29.01% 2. Französisch: 1.09% 3. Arabisch: 0.94% 4. Spanisch: 0.47% 5. Italienisch: 0.38% 6. Russisch: 0.24% 7. Chinesisch: 0.21% 8. Polnisch: 0.20% 9. Niederländisch: 0.19% 10. Türkisch: 0.18%

