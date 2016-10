GOLDENE KAMERA Digital Award - 2017 erstmals im Netz und auf ZDFneo

Hamburg / Essen (ots) - Die FUNKE MEDIENGRUPPE erweitert die Marke GOLDENE KAMERA und vergibt im Februar 2017 erstmals den GOLDENE KAMERA Digital Award. "Bei der GOLDENEN KAMERA stehen nationale und internationale Stars der Film-, TV- und Musikbranche im Mittelpunkt. Wir haben die letzten Jahre aber auch genau beobachtet, was sich im Bereich 'Best of Entertainment' im Netz tut. Und entschieden, dass jetzt die Zeit reif ist, auch hier besondere Leistungen auszuzeichnen", so Jochen Beckmann, Verlagsgeschäftsführer der FUNKE Zeitschriften. "Qualität ist dabei das verlässliche Maß, neben den reinen Klickzahlen - egal ob journalistischer Beitrag, fiktionale Serie oder musikalischer Newcomer."

In sechs Kategorien werden die goldenen Trophäen verliehen: "Serie", "Viraler Clip", "Music-Act", "Reportage", "Channel", und "Comedy". Die diesjährige Jury setzt sich aus der Redaktion der GOLDENEN KAMERA und Digital-Experten der FUNKE MEDIENGRUPPE zusammen und legt die Nominierungen fest. Gleich mehrmals können die User im Netz voten, wer zu den ersten Preisträgern gehört. Ab sofort kann unter goldenekamera.de/serienvote abgestimmt werden, welche Serie die meisten Fans hat. Einreichungen für die Kategorie "Reportage" werden bis Anfang November mit Spannung erwartet. Alles weitere dazu gibt's unter goldenekamera.de/reportage.

"Mit dem Digital Award werden die Stars 2.0 geehrt. Wie guter, originärer Web-Content selbst, ist die Preisverleihung schnell, persönlich und unmittelbar - und genau deshalb in ZDFneo zu sehen", sagt ZDFneo-Senderchefin Dr. Simone Emmelius.

Zu sehen ist der GOLDENE KAMERA Digital Award am Samstag, 18. Februar 2017, ab 21:55 Uhr bei ZDFneo und auf www.goldenekamera.de.

Die GOLDENE KAMERA findet am Samstag, 4. März 2017, in der Hamburg Messe statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.

Weitere Informationen und alles zu den User-Wahlen für den GOLDENE KAMERA Digital Award finden Sie auch unter http://www.goldenekamera.de/digitalaward.

