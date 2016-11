MEDICA und COMPAMED 2016: Düsseldorf ist bis Donnerstag Welthauptstadt der Medizin - Gröhe kommt zum Auftakt

Düsseldorf (ots) - Mit dem Auftaktbesuch von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe starten am Montag (14.11.) in Düsseldorf die weltgrößte Medizinmesse MEDICA 2016 mit erstmals mehr als 5.000 Ausstellern aus 68 Nationen sowie die COMPAMED 2016. Als international führende Fachmesse für die Zulieferer der Medizintechnik-Industrie zählt sie 774 Aussteller aus 37 Staaten und findet in diesem Jahr bereits zum 25. Mal parallel zur MEDICA statt (Laufzeit MEDICA + COMPAMED: 14. - 17. November 2016).

Zusammen belegen MEDICA und COMPAMED alle 19 Hallen des Düsseldorfer Messegeländes. Branchenübergreifend zählt die MEDICA zu den zehn größten Fachmessen weltweit. 80 Prozent der 5.112 Aussteller sind internationale Beteiligungen. Die stärksten Flächenbuchungen kommen nach Deutschland, aus Italien, China, dann den USA, gefolgt von Frankreich, Großbritannien, der Türkei und Südkorea.

Nach Segmenten gegliedert thematisiert die MEDICA das komplette Angebot für eine moderne Versorgung von Patienten in Arztpraxen und Kliniken. Die gezeigte Bandbreite reicht von Labortechnik und Diagnostika, Physiotherapieprodukten und Bedarfsartikeln über Elektromedizin und Medizintechnik bis hin zu Health IT.

In diesem Jahr besonders im Trend liegen Neuheiten, die im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesen stehen. Dazu zählen beispielsweise "Wearables" sowie Smartphones in Kombination mit speziellen Health-Apps und ergänzender Hardware. Ob Schallkopf für die Sonografie, EKG-Elektroden oder auch Steckaufsatz zur Blutzucker-Messung - die Liste an Zubehör, welches gängige Android- oder Apple-Mobiltelefone im Handumdrehen zu tauglichen Geräten selbst für professionelle medizinische Anwendungen macht, wird immer länger.

Zielgruppen der MEDICA sind insbesondere Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Entscheider aus dem Klinikmanagement sowie aus dem medizinischen Fachhandel. Ihnen wird neben der Fachmesse auch ein umfangreiches Angebot an begleitenden Konferenzen geboten (u. a. MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE für die Sportmedizin und 39. Deutscher Krankenhaustag für Entscheider aus dem Klinikmanagement). Fundierte Informationen und fachlichen Dialog zu praxistauglichen Lösungen bieten auch die in die Fachmesse integrierten Foren. Anzuführen sind etwa das MEDICA HEALTH IT FORUM und MEDICA CONNECTED HEALTHCARE FORUM zu allen relevanten Aspekten der Health-IT, Telemedizin und der sicheren Vernetzung der Akteure im Gesundheitsbereich.

Parallel zur MEDICA 2016 wird bei der COMPAMED 2016 in den Hallen 8a und 8b alles in den Blickpunkt gerückt, was zur Herstellung von Medizinprodukten und -geräten benötigt wird. Die Kompetenzbandbreite der COMPAMED-Aussteller umschließt den Materialbereich ebenso wie produktionstechnische Fragen, Aspekte der Qualitätskontrolle, die komplette Auftragsfertigung oder auch After-Sales-Services für medizintechnische Geräte.

In Anknüpfung an die Ergebnisse der Vorjahre werden insgesamt bis zu 130.000 Fachbesucher aus deutlich mehr als 100 Ländern erwartet.

Die Hallen sind täglich von 10 bis 18:30 Uhr geöffnet.

