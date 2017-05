"Aufstehen statt wegducken" - Bundesjustizminister Heiko Maas zu Gast in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 26. Mai, 22 Uhr, im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - "Aufstehen statt wegducken" ist das aktuelle Thema von Heiko Maas. Mit welcher Strategie der Bundesjustizminister es schaffen will, sich gegen die Rechtspopulisten durchzusetzen, erklärt er in der Radio Bremen-Talkshow 3nach9 am Freitag, 26. Mai, 22 Uhr im NDR/RB-Fernsehen. Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag in der Radio Bremen-Talkshow folgende Gäste: den Sänger Michael Patrick Kelly, die Schauspielerin Erni Mangold, den Schauspieler Günther Maria Halmer, den Biologen und Autor Mario Ludwig, den Moderator Michael Thürnau und die Autorin Giulia Enders.

Heiko Maas

"Aufstehen statt wegducken" ist das aktuelle Motto von Heiko Maas. Mit welcher Strategie der Bundesjustizminister es schaffen will, sich gegen die Rechtspopulisten durchzusetzen, erklärt er bei 3nach9.

Michael Patrick Kelly

Mehr als 20 Millionen Platten verkaufte die legendäre "Kelly Family" in den 90er Jahren. Nach dem Ende der Band verabschiedete sich das drittjüngste Mitglied, Michael Patrick "Paddy" Kelly, aus dem Musikbusiness, schloss sich einer Ordensgemeinschaft an, die er wieder verließ, bevor er die "Ewige Gelübde" ablegte. Nun macht er wieder musikalisch von sich reden. Die spannende Lebensgeschichte des geborenen Iren, inklusive akustischer Kostprobe, im Mai bei 3nach9.

Erni Mangold

90 Jahre und immer noch kompromisslos und neugierig, das ist Erni Mangold. Die österreichische Schauspielerin und Regisseurin hat immer gegen Konventionen und verlogene Moral gekämpft. Warum ihr wichtig ist, zu sagen, wenn einem etwas nicht passt, was sie in ihrer 20-jährigen Ehe mit Heinz Reincke erlebte und warum ihre Biografie "Lassen Sie mich in Ruhe" heißt, erzählt sie bei 3nach9.

Günther Maria Halmer

Günther Maria Halmer hatte es anfangs nicht leicht im Leben. Wie der Schauspieler es trotzdem geschafft hat, mit Hollywoodstars wie Meryl Streep, Ben Kingsley oder Omar Sharif arbeiten zu dürfen, verrät er in der Radio Bremen-Talkshow.

Mario Ludwig

Mario Ludwig hat nicht nur ein großes Herz für Tiere, der Biologe kann auch wunderbar unterhaltsame und überraschende Geschichten über sie erzählen. Bei 3nach9 berichtet der Naturbuchautor über die verblüffende Kommunikation der Tiere und der Pflanzen.

Michael Thürnau

Seit fast 20 Jahren verkündet Michael Thürnau jeden Sonntag um 17 Uhr die Zahlen der Umweltlotterie "BINGO!" im NDR-Fernsehen. Wie es ist als "Bingo-Bär", so lautet sein liebevoller Spitzname, viele Menschen wöchentlich glücklich zu machen, erzählt der 53-Jährige bei 3nach9.

Giulia Enders

Ihr Buch "Darm mit Charme" war und ist nach wie vor ein Überraschungserfolg. Warum sich Giulia Enders als junge Frau ausgerechnet in den Darm und nicht in ein anderes Organ des menschlichen Körpers verliebt hat, erzählt die Medizinerin bei 3nach9.

Musik: Michael Patrick Kelly

Erstsendung im NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen.

Wiederholung: 27.05. - 10.35 Uhr hr-Fernsehen 29.05. - 02.20 Uhr NDR/RB-Fernsehen 31.05. - 02.05 Uhr NDR/RB-Fernsehen

01.05 - 02.05 Uhr 3nach9 classics "It's Showtime!" mit Thomas Gottschalk, Hans-Joachim Kulenkampff und Rudi Carrell Ausschnitte aus den Jahren 1975, 1978 und 1988 Moderation: Heidi Schüller, K.-H. Wocker, Wolfgang Menge

