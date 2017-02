YouTube-Serie "Wishlist" gewinnt Fernsehpreis

Bremen (ots) - Die Produzenten der Mystery-Serie "Wishlist" sind mit dem Förderpreis des Deutschen Fernsehpreis 2017 ausgezeichnet worden. Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Christina Ann-Zalamea wurden bei der Verleihung in den Düsseldorfer Rheinterassen am Donnerstag, dem 2. Februar 2017, von der Auszeichnung überrascht. Die Serie um eine App, die jeden Wunsch erfüllt, gehört mit inzwischen über drei Millionen Videoabrufen zu den erfolgreichsten Angeboten von funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Entwickelt wurde Wishlist von der jungen Produktionsfirma Outside the Club im Auftrag von Radio Bremen, MDR SPUTNIK und funk. Die erste Staffel mit zehn Videos wurde im Herbst 2016 auf YouTube veröffentlicht.

"Ein Fernsehpreis für eine Serie, die überhaupt nicht im Fernsehen gelaufen ist?" freut sich Helge Haas, Leiter des Programmbereichs Junge Angebote bei Radio Bremen: "Das ist eine tolle Anerkennung für funk und für das junge Team, das im vergangenen Jahr im wahrsten Sinne des Wortes Tag und Nacht an der Realisierung von "Wishlist" gearbeitet hat. Für mich ist es außerdem eine Bestätigung für den Weg, den wir bei Radio Bremen eingeschlagen haben, nämlich spannende Projekte jenseits des linearen Fernsehens zu fördern."

Die Mystery-Serie "Wishlist" dreht sich um die Frage: Wie weit würdest Du gehen, damit deine größten Wünsche in Erfüllung gehen? Im Zentrum der Handlung steht die App "Wishlist". Sie kann alle Wünsche erfüllen. Doch im Gegenzug fordert sie immer, eine Aufgabe zu erfüllen. Die 17-jährige Mira und ihre Freunde entdecken die App und sind begeistert von ihren Möglichkeiten. Doch bald müssen sie feststellen, dass ihr Handeln Konsequenzen nach sich zieht, die sie nie erwartet hätten.

Mit dieser Idee hatten sich Marc Schießer, Marcel Becker-Neu und Christina Ann Zalamea ("Hello Chrissy") Ende 2015 bei Radio Bremen beworben und trafen auf eine Redaktion, die es den YouTubern zutraute, eine zehnteilige Mystery-Serie zu produzieren. Auch Florian Hager, Programmgeschäftsführer von funk, war auf Anhieb von der Idee überzeugt, MDR SPUTNIK stieg als weiterer Partner ein. Die erste Staffel entstand im Laufe des vergangenen Jahres in Wuppertal, der Heimatstadt der Macher, und konnte seit dem Start Ende Oktober schnell Fans gewinnen. Der Wishlist-Kanal auf YouTube hat bereits über 100.000 Abonnenten - auf http://www.youtube.de/wishlistserie kann man die komplette Serie am Stück sehen, auf Wunsch auch in 4K-Auflösung. Die Rollen sind besetzt mit aufstrebenden Jungschauspielern und bekannten YouTubern. Die Hauptrolle Mira spielt Vita Tepel, dabei ist auch Nele Schepe - bekannt aus der Serie "Club der roten Bänder". Mit Gastrollen an Bord sind bekannte YouTuber wie Dagi Bee, Hello Chrissy, MrTrashpack, Davis Schulz und Soraya Ali.

Weitere Hintergrundinformationen über Wishlist sowie zur Entstehungsgeschichte unter http://presse.funk.net/format/wishlist/

Regie: Marc Schießer Cast: Vita Tepel, Michael Glantschnig, Yung Ngo, Nele Schepe, Marcel Becker-Neu, Charles Rettinghaus, u.a. Gastrollen: Dagi Bee, MrTrashpack, Soraya Ali, Davis Schulz, Fabian Nolte von "Was mit Fabian" u.a. Buch: Marc Schießer, Marcel Becker-Neu Idee & Story: Marc Schießer, Marcel Becker-Neu, Christina Ann Zalamea Redaktion: Helge Haas, Marcel Heberlein, Lina Kokaly (Radio Bremen)

Ein Foto kann bei http://www.ard-foto.de/ abgerufen werden.

