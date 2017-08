Die neue Interieur-Studie "eXperience in Motion" (XiM18) von Yanfeng Automotive Interiors zeigt in verschiedenen Interieur-Modi, wie sich Innenraumfunktionalitäten im Fahrzeug fundamental verändern werden. © Yanfeng Automotive Interiors, 2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/117551 / Bild frei zur redaktionellen Verwendung ... Bild-Infos Download

Neuss (ots) - Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), der weltweit führende Anbieter automobiler Innenausstattung, wird seine Interieur-Studie "eXperience in Motion" (XiM18) vom 12. bis 24. September auf der IAA in Frankfurt vorstellen. Mit über 30 innovativen Produkt- und Prozesslösungen für die nächste Generation von elektrischen und autonom fahrenden Autos macht die Konzeptstudie die Zukunft des Autoinnenraums schon heute erlebbar. In unterschiedlichen Interieur-Modi zeigt YFAI, wie sich Optik, Haptik und Funktion im Interieur der Zukunft - dem "Next Living Space" - nahtlos ineinanderfügen.

Zunehmende Vernetzung und neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing, Elektroautos oder autonome Fahrzeuge bringen radikale Veränderungen in Mobilität und Verkehr mit sich. Angesichts dieser weltweiten Megatrends und vollkommen neuer Designkonzepte von aufstrebenden Fahrzeugherstellen präsentiert YFAI Entwicklungen, die ungeahnte Möglichkeiten der Interaktion von Mensch und Innenraum aufzeigen.

"Unsere XiM18-Studie ist die Antwort darauf, was wir im Auto tun werden, wenn wir nicht mehr selber fahren müssen", sagt Han Hendriks, Chief Technology Officer von YFAI. "Wenn der Fahrer zukünftig nicht mehr hinter dem Steuer sitzen muss, wird sich das Auto zu einem erweiterten Lebensraum wandeln. Mit dem XiM18-Konzept veranschaulichen wir, wie aus dem Autoinnenraum ein funktionaler Wohnraum wird, in dem wir uns entspannen oder arbeiten können, der uns aber auch zum Spielen und Verweilen einlädt. Unser neues Konzept zeigt, wie wir die Entwicklungen im Innenraumdesign für die neue Generation von Elektrofahrzeugen und autonom fahrenden Autos anführen."

Das Konzept zeigt in verschiedenen Interieur-Modi, wie sich Innenraumfunktionalitäten im Fahrzeug fundamental verändern werden. Für die Passagiere bietet das Fahrzeug ein ungeahntes Maß an Flexibilität, um dem neuen Lifestyle entsprechend mehr individuellen Platz und mehr Zeit zur Entspannung, für die Arbeit oder auch einfach für einen Film zu haben. Es demonstriert auch die gesamten Integrationsfähigkeiten von YFAI im Hinblick auf den Innenraum.

Das visionäre Interieurkonzept und zahlreiche andere Produktinnovationen, wie etwa funktionale Oberflächen oder Mittelkonsolen mit Echtglas, untermauern die Führungsposition des Unternehmens in der Entwicklung von Car2Human-Interaktion.

Leichtbau-Strukturen und smarte, anpassungsfähige Oberflächen

Produkt-Highlights der diesjährigen IAA sind die smarten und funktionalen Oberflächen von YFAI, darunter etwa das 3D-Glas-Mittelkonsolenkonzept mit integrierter HMI-Technologie oder intelligente Oberflächen mit textiler Haptik. YFAI präsentiert adaptives Interieur und zeigt auf der IAA Instrumententafeln, die auf die Bedürfnisse des Konsumenten ausgerichtet sind. Das betrifft sowohl die personalisierte Verwaltung mobiler Endgeräte als auch die Belüftungsdüsen, aber auch individualisierbare Lösungen im Bereich der Mittelkonsole, die den "Next Living Space" attraktiver gestalten und das passende Ambiente an Bord des Fahrzeugs vermitteln.

Die nachhaltige Leichtbauweise bei den Türverkleidungen und Instrumententafeln, das CHyM-Portfolio sowie fortschrittliche Spritzgussverfahren und EcoCor-Lösungen unterstreichen YFAIs technologische Kompetenzen. Diese Technologien ermöglichen eine Gewichtsreduktion und steigern die Effizienz von Fahrzeugen mit konventionellem oder alternativem Antrieb. Weitere Innovationen in den Bereichen Dekorteile, Interieur-Beleuchtung, Oberflächen und Häute komplettieren das marktführende Portfolio, das YFAI auf der IAA in Frankfurt zeigen wird.

XiM18 feiert seine Europapremiere auf der IAA offiziell am 13. September 2017 im Rahmen einer Pressekonferenz von 11:00 bis 11:25 Uhr am YFAI Stand in Halle 5.1, B26.

