Bunte zeichnet Mode-Designerin Nobieh Talaei aus - Premiere des New Faces Award Style am 16. November in Berlin

München (ots) - Die deutsch-persische Mode-Designerin Nobieh Talaei gewinnt mit ihrem Label "Nobi Talai" den Bunte New Faces Award Style in der Kategorie "Young Fashion Designer". Der Nachwuchspreis von Bunte wird am Mittwoch, den 16. November, am Vorabend von Bambi, im Berliner Szene-Club "The Grand" verliehen.

Petra Pfaller, Fashion Director und Mitglied der Chefredaktion von Bunte, begründet die Wahl wie folgt: "Nobieh Talaei macht Mode für moderne Nomadinnen. Man möchte in ihren Kleidern das Leben und die Welt bereisen. Ihre Entwürfe sind voller Eleganz und Leichtigkeit, ihre Stoffe fließen, ihre Schnitte schmeicheln. Selten war Mode so selbstverständlich, so unangestrengt sinnlich. Das Label 'Nobi Talai' macht Frauen selbstbewusst, stolz und schön." Das People-Magazin Bunte verleiht seit 1998 jährlich den New Faces Award, zum Beispiel in den Kategorien Film und Fashion. Unter dem Titel "Style" greift Bunte in diesem Jahr erstmals auch Entwicklungen in der Medialisierung der Modebranche auf. Trends und Stilempfinden werden heute in klassischen wie in sozialen Medien von modischen Vorbildern beeinflusst - deshalb zeichnet Bunte neben Designerin Nobieh Talaei auch stilbildende Akteure als "Young Style Icon" und "Style Influencer" aus. Rabea Schif (Vox, "Prominent") moderiert die Verleihung.

Mit dem New Faces Award beweist Bunte in verschiedenen Kategorien das journalistische Gespür, vielversprechende Talente früh zu erkennen. Vergangenes Jahr konnten sich u.a. das Label "Galvan" und die Modebloggerin Caro Daur über den begehrten Nachwuchspreis freuen. Weitere Preisträger waren zum Beispiel Isabel de Hillerin (2014), "Achtland" (2013) und Perret Schaad (2011). Partner des Bunte New Faces Award Style 2016 sind Opel, Moroccanoil, Etienne Aigner Parfums, Lavera, Cadenzza und Value Retail. Der offizielle Hashtag für die Kommunikation in den sozialen Medien ist #newfacesaward.

Weitere Informationen zum New Faces Award Style gibt es unter bunte.de und http://facebook.com/newfacesaward.

