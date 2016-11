ACV fordert das Ende der Maut-Trickserei

"Dobrindt opfert bewusst die Erwartungen der deutschen Autofahrer bezüglich Kostenneutralität." Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/116025 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ACV Automobil-Club Verkehr" Bild-Infos Download

Köln (ots) - Der ACV Automobil-Club Verkehr reagiert mit Bestürzung auf die Maut-Mauschelei zwischen Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Keine Kostenneutralität für Autofahrer

"Dobrindt opfert bewusst die Erwartungen der deutschen Autofahrer bezüglich Kostenneutralität", kritisiert ACV Vorsitzender Lars Wagener am Freitag in Köln den Kompromiss zwischen der EU und dem Bundesminister, der eine äußerst günstige Kurzzeit-Vignette für ausländische Autofahrer vorsieht und statt einer 1:1 Verrechnung, die Steuerentlastung künftig an den Schadstoffausstoß koppeln will.

"Dabei wissen wir seit dem VW-Abgasskandal, dass das Kraftfahrtbundesamt nicht in der Lage ist, Abgaswerte flächendeckend zuverlässig zu prüfen", so Wagener weiter.

Viele Autofahrer müssen voraussichtlich draufzahlen

Der Maut-Irrsinn ist eine Ohrfeige für alle Autofahrer und das gilt nicht nur für Fahrer älterer Fahrzeuge, sondern auch für Fahrer vieler aktueller Modelle, die nach den neuesten Plänen jetzt doch draufzahlen müssen.

Plötzlicher Sinneswandel der EU

Der ACV zeigt sich völlig überrascht von dem Sinneswandel der EU und fordert die Bundesregierung parallel dazu auf, die Versprechungen an ihre Bürger und die Inhalte des Koalitionsvertrags einzuhalten, konkret: keine Zusatzkosten für deutsche Autofahrer zu erheben.

Dramatisch geringe Überschüsse durch Maut-Einnahmen

Abzüglich der Verwaltungskosten geht Dobrindt von jährlichen Einnahmen von 500 Millionen Euro aus. Experten zweifeln daran, unterm Strich bleiben voraussichtlich nicht mehr als 80 bis 140 Millionen Euro. "Bei Einführung einer Kurzzeit-Vignette, die noch günstiger ist als ursprünglich geplant war, dürften die Überschüsse dramatisch niedrig ausfallen", prognostiziert Wagener.

